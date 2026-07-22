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Севастопольская клубника слушает Бетховена: зачем фермеры включают классику на плантациях

Россия » Юг » Севастополь

В Севастополе фермеры готовят закрытые теплицы к новому циклу плодоношения. На хозяйстве высажено 21 тысяча кустов клубники сортов "Мурано" и "Флорида Бьюти". В этом сезоне аграрии планируют собрать около 20 тонн ягод.

Урожай клубники в руке
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожай клубники в руке

Особенности ухода и полива

Сейчас на плантациях проходит этап обновления растений. Чтобы кусты набрались сил и выпустили крепкие цветоносы, сотрудники срезают лишнюю ботву, оставляя только точки роста.

"После того как клубничка нам дала первую так называемую волну, мы за кустами ухаживаем следующим образом. Мы срезаем всю эту огромнейшую ботву, оставляем точки роста, чтобы растение пошло в новую силу", — объяснила управляющая предприятием Анна Лапицкая.

Особое внимание уделяют воде и питанию. Обычную проточную воду для полива не используют — её фильтруют до состояния дистиллированной. Дозировку удобрений контролирует умный растворный узел, который подает питательный состав по программе агронома.

Музыка для урожая

Для повышения качества ягоды в теплицах применяют необычный метод: в первой половине дня растениям включают ремиксы классической музыки. Композиции подготовил местный севастопольский диджей.

Решение основывается на исследованиях влияния мелодий на кристаллизацию молекул воды. По словам фермеров, после внедрения музыкального сопровождения ягода стала крупнее и слаще, а растения лучше переносят стрессовые условия.

Инвестиции и развитие

Развитие хозяйства стало возможным благодаря гранту "Агростартап". Предприниматель Татьяна Котова получила около 3 миллионов рублей, которые направила на закупку саженцев и техники для работы в закрытом грунте.

Показатель Значение
Общее количество кустов 21 000 шт.
Планируемый сбор урожая ~ 20 тонн
Объем полученного гранта 3 млн рублей

"Сейчас у нас активная будет пересадка, активная обрезка и к сентябрю месяцу мы должны будем получать новый классный урожай. К тому же, жара спадет и ягода по-любому будет крупнеть", — подчеркнула Татьяна Котова.

Основная цель проекта — обеспечить жителей Севастополя свежей местной ягодой.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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