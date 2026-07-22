Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов стал самым состоятельным из всех глав регионов, вошедших в федеральный список кандидатов от "Единой России" на выборах в Госдуму. Данные следуют из финансовых деклараций, которые опубликовал Центризбирком.
За 2025 год доход Игоря Артамонова составил 168,6 млн рублей. Основную сумму принесли ценные бумаги. Примечательно, что до 2023 года, когда правила раскрытия сведений для чиновников и депутатов изменились, задекларированные суммы были втрое меньше.
|Показатель
|Значение
|Доход за 2025 год
|168,6 млн руб.
|Автомобили
|Porsche Panamera 4S, BMW X5 xDrive 40D
|Транспорт
|Судно FISHPRO X5 с прицепом
Артамонов, возглавивший партийный список по итогам съезда, ужее неоднократно попадал в пятерку богатейших губернаторов России.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.