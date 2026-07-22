Цифры в отчётах выросли втрое: состояние главы Липецкой области оставило коллег далеко позади

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов стал самым состоятельным из всех глав регионов, вошедших в федеральный список кандидатов от "Единой России" на выборах в Госдуму. Данные следуют из финансовых деклараций, которые опубликовал Центризбирком.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Стопка бланков и финансовые инструменты

За 2025 год доход Игоря Артамонова составил 168,6 млн рублей. Основную сумму принесли ценные бумаги. Примечательно, что до 2023 года, когда правила раскрытия сведений для чиновников и депутатов изменились, задекларированные суммы были втрое меньше.

Показатель Значение Доход за 2025 год 168,6 млн руб. Автомобили Porsche Panamera 4S, BMW X5 xDrive 40D Транспорт Судно FISHPRO X5 с прицепом

Артамонов, возглавивший партийный список по итогам съезда, ужее неоднократно попадал в пятерку богатейших губернаторов России.