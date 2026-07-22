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Цифры в отчётах выросли втрое: состояние главы Липецкой области оставило коллег далеко позади

Россия » Центр » Липецк

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов стал самым состоятельным из всех глав регионов, вошедших в федеральный список кандидатов от "Единой России" на выборах в Госдуму. Данные следуют из финансовых деклараций, которые опубликовал Центризбирком.

Стопка бланков и финансовые инструменты
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Стопка бланков и финансовые инструменты

За 2025 год доход Игоря Артамонова составил 168,6 млн рублей. Основную сумму принесли ценные бумаги. Примечательно, что до 2023 года, когда правила раскрытия сведений для чиновников и депутатов изменились, задекларированные суммы были втрое меньше.

Показатель Значение
Доход за 2025 год 168,6 млн руб.
Автомобили Porsche Panamera 4S, BMW X5 xDrive 40D
Транспорт Судно FISHPRO X5 с прицепом

Артамонов, возглавивший партийный список по итогам съезда, ужее неоднократно попадал в пятерку богатейших губернаторов России.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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