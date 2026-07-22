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Поток машин стал невыносимым: работы в Тереньгульском районе изменят путь к Ульяновску

Россия » Поволжье » Ульяновск

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских проверил ход дорожных работ в Тереньгульском районе. Основной акцент сделан на обновлении подъезда к Ульяновску от федеральной трассы М-5 "Урал", которая принимает интенсивный поток транспорта.

Ульяновск
Фото: commons.wikimedia.org. by Stanislav Gusev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ульяновск

"В этом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Тереньгульском районе ремонтируем около шести километров дорог. Осмотрел ход работ на участке между Солдатской Ташлой и Тереньгой. Из-за непрерывного потока машин эта часть трассы на подъезде к Ульяновску имеет особое значение", — отметил Алексей Русских.

Сейчас рабочие укладывают верхние слои износа на отрезке дороги между селом Солдатская Ташла и поселком Тереньга. Общая протяженность этого участка составляет 31,8 километра.

Модернизация транспортного каркаса района

Помимо основного подъезда к областному центру, дорожные службы ведут работы на нескольких направлениях. На трассе Гавриловка — Белогорск — Большая Борла (от села Белогорское до Большой Борлы) уже обновили дорожную одежду методом регенерации — готовность объекта составляет 38%.

В селе Сосновка на дороге Тереньга — Гладчиха — Сосновка капитально ремонтируют водопропускную трубу, для чего временно организовали объезд. Также более одного километра полотна обновят методом "карт" между селами Елшанка и Белогорское.

Объект / Мероприятие Параметры и локация
Дорожная разметка 112 километров
Муниципальные дороги 14 участков (около 5 км)
Новое освещение Трассы Сенгилей — Молвино — Байдулино и Елшанка — Алешкино — Большая Борла
Инфраструктура Новый автопавильон в селе Калиновка

Внутри населенных пунктов асфальт заменят на улицах Южная и Гагарина в Тереньге, а также на улице Данилова в Гавриловке. Как сообщил директор департамента автодорог региона Рафаэль Тукаев, в 2026 году план развития района дополнится установкой освещения на участке более 1,8 километра и заменой водопропускных труб.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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