Настоящая деревня посреди поля: Тульская область подготовила развлечения, которые вернут в детство

В музее-заповеднике "Куликово поле" в Тульской области 22 августа пройдет фестиваль "Сено-солома". Праздник объединит традиционные сельские забавы, ремесла и ярмарку местных продуктов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка на сене

В этом году дата фестиваля совпала с Днем Государственного флага России. К этому приурочили тематические активности: для гостей организуют викторины, аквагрим в цветах триколора и создание общего арт-объекта.

Ремесла и сельская жизнь

Для тех, кто хочет освоить народные промыслы, подготовят мастер-классы по филимоновской росписи и изготовлению сувениров из природных материалов. Работа ярмарки позволит жителям области и туристам купить мед и фермерские продукты напрямую у производителей.

Развлекательная часть фестиваля сосредоточится на традиционных сельских состязаниях. Посетители смогут попробовать свои силы в следующих дисциплинах:

бой на мешках с сеном;

овощной боулинг;

метание валенка;

перенос воды на коромысле.

Кроме того, на площадке можно будет пообщаться с животными — козами и овцами, покататься на музейных лошадях или отдохнуть на сеновале под выступления творческих коллективов Тульской области.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева