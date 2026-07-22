В музее-заповеднике "Куликово поле" в Тульской области 22 августа пройдет фестиваль "Сено-солома". Праздник объединит традиционные сельские забавы, ремесла и ярмарку местных продуктов.
В этом году дата фестиваля совпала с Днем Государственного флага России. К этому приурочили тематические активности: для гостей организуют викторины, аквагрим в цветах триколора и создание общего арт-объекта.
Для тех, кто хочет освоить народные промыслы, подготовят мастер-классы по филимоновской росписи и изготовлению сувениров из природных материалов. Работа ярмарки позволит жителям области и туристам купить мед и фермерские продукты напрямую у производителей.
Развлекательная часть фестиваля сосредоточится на традиционных сельских состязаниях. Посетители смогут попробовать свои силы в следующих дисциплинах:
Кроме того, на площадке можно будет пообщаться с животными — козами и овцами, покататься на музейных лошадях или отдохнуть на сеновале под выступления творческих коллективов Тульской области.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.