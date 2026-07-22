В леса больше не пустят: Рязанская область ввела жесткие ограничения до августа

В Рязанской области до 10 августа закрыли леса для посещения и въезда транспорта. Решение регионального министерства природных ресурсов затронуло все лесничества области — от Касимовского и Сасовского до Шацкого и Шиловского.
Запрет вводится из-за высокого риска лесных пожаров. Теперь жителям области нельзя разводить костры, использовать мангалы, сжигать сухую траву или бытовой мусор. Также под запретом запуск пиротехники и любые пожароопасные работы.
Для тех, кто решит проигнорировать правила, предусмотрены крупные штрафы. Сумма зависит от тяжести нарушения и статуса нарушителя.
|Категория нарушителя
|Штраф за нарушение правил (руб.)
|Штраф при возникновении пожара (руб.)
|Граждане
|15 000 — 30 000
|50 000 — 60 000
|Должностные лица
|30 000 — 50 000
|100 000 — 110 000
|Юридические лица
|100 000 — 400 000
|1 000 000 — 2 000 000
Если действия человека приведут к серьезным последствиям, наступает уголовная ответственность по статье 261 УК РФ.
При обнаружении задымления или огня в лесу нужно незамедлительно позвонить по одному из номеров:
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.