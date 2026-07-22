В леса больше не пустят: Рязанская область ввела жесткие ограничения до августа

В Рязанской области до 10 августа закрыли леса для посещения и въезда транспорта. Решение регионального министерства природных ресурсов затронуло все лесничества области — от Касимовского и Сасовского до Шацкого и Шиловского.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Хлебникова is licensed under Все права защищены Солнечный лес

Запрет вводится из-за высокого риска лесных пожаров. Теперь жителям области нельзя разводить костры, использовать мангалы, сжигать сухую траву или бытовой мусор. Также под запретом запуск пиротехники и любые пожароопасные работы.

Для тех, кто решит проигнорировать правила, предусмотрены крупные штрафы. Сумма зависит от тяжести нарушения и статуса нарушителя.

Категория нарушителя Штраф за нарушение правил (руб.) Штраф при возникновении пожара (руб.) Граждане 15 000 — 30 000 50 000 — 60 000 Должностные лица 30 000 — 50 000 100 000 — 110 000 Юридические лица 100 000 — 400 000 1 000 000 — 2 000 000

Если действия человека приведут к серьезным последствиям, наступает уголовная ответственность по статье 261 УК РФ.

При обнаружении задымления или огня в лесу нужно незамедлительно позвонить по одному из номеров:

единый номер экстренных служб: 112 ;

; горячая линия Лесной охраны: 8-800-100-94-00 ;

; диспетчерская служба лесного хозяйства: 8 (4912) 28-79-59.