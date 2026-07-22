Бензин стал роскошью: сбои в Алтайском крае вынудили власти ввести жесткий список приоритетов

В Алтайском крае фиксируют очереди на автозаправочных станциях. Ситуация вызвана сбоями в сроках поставок топлива, которые сильнее всего ударили по независимым поставщикам. В правительстве региона заявляют, что рынок контролируют и работают с нефтяными компаниями для насыщения сети нефтепродуктами.

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По данным властей, основные топливные компании региона отпускают бензин и дизель в прежних объемах, но логистические сложности создали дефицит на части АЗС.

Кто получает топливо без очередей

Региональный штаб по топливообеспечению ввел приоритетный порядок заправки. Министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочки пояснил, что вне очереди топливо получают службы, от которых зависит безопасность и жизнеобеспечение региона.

Категория транспорта Приоритет снабжения Оперативные службы Скорая помощь, пожарные, полиция Инфраструктурные службы Энергетики, коммунальщики, общественный транспорт Социальный сектор Учреждения с социально значимыми функциями Логистика товаров Перевозка лекарств, продуктов и скоропорта

Подготовка к уборочной

Отдельным пунктом стоит снабжение аграриев. Поскольку начинается уборочная кампания, потребность в горючем в сельских районах резко растет. Чтобы избежать остановки техники в полях, правительство края прорабатывает вопрос поставок совместно с Минсельхозом России.

На федеральном уровне ситуацию обсуждали 21 июля на совещании с участием Минэнерго, Минпромторга и ФАС. Там рассматривали баланс нефтепродуктов по конкретным регионам и возможность подключения региональных операторов для выравнивания спроса и предложения.

"Объем отпуска нефтепродуктов на АЗС основных топливных компаний региона продолжает сохраняться на высоком уровне. В то же время вследствие меняющихся условий и сроков поставок топлива, что особенно остро ощутили независимые поставщики нефтепродуктов, на автозаправочных станциях периодически продолжают выстраиваться очереди", — сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Министерство промышленности и энергетики региона просит водителей сохранять спокойствие и относиться к ситуации с пониманием.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов