Стены домов оказались слишком близко: дрифтеров в Ростове-на-Дону лишили единственной легальной базы

В Ростове-на-Дону закрывают дрифт-трек в районе "Левобережье". Решение приняли после шести лет работы площадки: жилые дома оказались слишком близко к месту тренировок и соревнований, а шум и транспортные перегрузки стали системной проблемой для жителей.

Фото: NewsInfo.Ru by Сергей Герасимов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дрифт на городской дороге

Трек открыли в 2019 году. Долгое время он был единственной легальной базой для дрифтеров в городе. Соревнования собирали участников из всей области, тренировки шли регулярно. Но по мере застройки квартала "Левобережье" расстояние до жилых стен сократилось до критических значений. Жалобы в администрацию и прокуратуру поступали порциями: ночной рев моторов, вибрация окон, пробки на подъездных путях в дни заездов.

Теперь администрация города признала: баланс между интересами спортсменов и правой жителей на тишину нарушен. Площадку закрывают на неопределенный срок. Одновременно запускается поиск новой территории — дальше от жилых массивов, с проектной звукоизоляцией и собственной парковкой.

Что дальше для дрифтеров и города

В городском хозяйстве уже говорят о нескольких вариантах: промышленные зоны на окраинах, бывшие аэродромы, территории бывших военныхlagerов. Главные критерии — удаленность от спальных районов не менее 500 метров, наличие инженерных сетей и возможность оградить периметр. Сроков не называют: подбор участка, проектирование, экспертиза и стройка могут уйти на год-два.

Пока новой базы нет, любители дрифта остаются в вакууме. Часть уезжает на треки в Батайске и Азовском районе, часть — в нелегальку на промышленных зонах города. Риск роста "диких" заездов в дворах и на пустырях сохраняется.

"Закрытие трека в "Левобережье" — типичная история для быстро растущих южных городов. Спортивный объект ставится на свободную землю, вокруг растет жилье, и через пару лет интересы сталкиваются. Решение правильное: нельзя жертвовать качеством жизни тысяч семей ради хобби, пусть даже массового. Но и просто запрещать — значит толкать людей в нелегальку. Городу нужно заранее закладывать в генплан зоны для шумных видов спорта — картинг, дрифт, мотоциклет, стрельбища — с буферными полосами зелени и шумозащитными экранами. Это дешевле, чем потом перестраивать город", — пояснила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова

В администрации обещают публичные слушания по каждому кандидат-участку. Жители "Левобережья" уже добились главного: ночная тишина вернется в ближайшие недели. Дрифтеры ждут конкретики — где и когда можно будет легально качать навык, не нарушая закон и не будя соседей.