В Ростове-на-Дону закрывают дрифт-трек в районе "Левобережье". Решение приняли после шести лет работы площадки: жилые дома оказались слишком близко к месту тренировок и соревнований, а шум и транспортные перегрузки стали системной проблемой для жителей.
Трек открыли в 2019 году. Долгое время он был единственной легальной базой для дрифтеров в городе. Соревнования собирали участников из всей области, тренировки шли регулярно. Но по мере застройки квартала "Левобережье" расстояние до жилых стен сократилось до критических значений. Жалобы в администрацию и прокуратуру поступали порциями: ночной рев моторов, вибрация окон, пробки на подъездных путях в дни заездов.
Теперь администрация города признала: баланс между интересами спортсменов и правой жителей на тишину нарушен. Площадку закрывают на неопределенный срок. Одновременно запускается поиск новой территории — дальше от жилых массивов, с проектной звукоизоляцией и собственной парковкой.
В городском хозяйстве уже говорят о нескольких вариантах: промышленные зоны на окраинах, бывшие аэродромы, территории бывших военныхlagerов. Главные критерии — удаленность от спальных районов не менее 500 метров, наличие инженерных сетей и возможность оградить периметр. Сроков не называют: подбор участка, проектирование, экспертиза и стройка могут уйти на год-два.
Пока новой базы нет, любители дрифта остаются в вакууме. Часть уезжает на треки в Батайске и Азовском районе, часть — в нелегальку на промышленных зонах города. Риск роста "диких" заездов в дворах и на пустырях сохраняется.
В администрации обещают публичные слушания по каждому кандидат-участку. Жители "Левобережья" уже добились главного: ночная тишина вернется в ближайшие недели. Дрифтеры ждут конкретики — где и когда можно будет легально качать навык, не нарушая закон и не будя соседей.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.