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Забытый морской путь оживет: Петербург и Калининград свяжет регулярная линия для тысяч человек

Россия » Северо-Запад

Петербург и Калининград могут связать регулярным пассажирским морским сообщением. Власти города оценивают потенциальный поток туристов и жителей в 240 тысяч человек ежегодно, сообщили в комитете по транспорту.

Морской порт
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Морской порт

Порт "Морской фасад" уже готов принимать суда на этой линии. Дополнительных городских инвестиций в модернизацию инфраструктуры не потребуется. По предварительным расчетам, график составит один оборотный рейс в неделю, а время в пути займет от 24 до 30 часов.

Параметр Показатель
Ожидаемый пассажиропоток 240 тыс. человек в год
Время в пути 24-30 часов
Максимальная вместимость судна 2,5 тыс. пассажиров
Частота рейсов (базовая) 1 оборотный рейс в неделю

В комитете по транспорту полагают, что выгоднее использовать суда умеренных размеров. Это позволит быстрее корректировать частоту рейсов при росте спроса и повысить качество обслуживания.

Проблема обновления флота

Обсуждение морской линии проходит на фоне критического износа пассажирского флота в Петербурге. Сейчас в городе работают 678 судов, но большинство из них — наследие советской эпохи.

Особенно остро ситуация обстоит с двухпалубными теплоходами типов "Москва" и "Нева", возраст которых доходит до 40 лет. Столько же лет исполнилось и многим скоростным "Метеорам". Даже малые суда типа "Фонтанка" и "Мойка" со средним возрастом в 15 лет считаются старыми по меркам речного транспорта.

Обновление парка тормозит высокая стоимость техники. Один теплоход на 220-250 мест стоит до 450 млн рублей, а круизные лайнеры оцениваются в несколько миллиардов. При сроке окупаемости в 20-25 лет такие проекты становятся малопривлекательными для частного бизнеса.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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