Петербург и Калининград могут связать регулярным пассажирским морским сообщением. Власти города оценивают потенциальный поток туристов и жителей в 240 тысяч человек ежегодно, сообщили в комитете по транспорту.
Порт "Морской фасад" уже готов принимать суда на этой линии. Дополнительных городских инвестиций в модернизацию инфраструктуры не потребуется. По предварительным расчетам, график составит один оборотный рейс в неделю, а время в пути займет от 24 до 30 часов.
|Параметр
|Показатель
|Ожидаемый пассажиропоток
|240 тыс. человек в год
|Время в пути
|24-30 часов
|Максимальная вместимость судна
|2,5 тыс. пассажиров
|Частота рейсов (базовая)
|1 оборотный рейс в неделю
В комитете по транспорту полагают, что выгоднее использовать суда умеренных размеров. Это позволит быстрее корректировать частоту рейсов при росте спроса и повысить качество обслуживания.
Обсуждение морской линии проходит на фоне критического износа пассажирского флота в Петербурге. Сейчас в городе работают 678 судов, но большинство из них — наследие советской эпохи.
Особенно остро ситуация обстоит с двухпалубными теплоходами типов "Москва" и "Нева", возраст которых доходит до 40 лет. Столько же лет исполнилось и многим скоростным "Метеорам". Даже малые суда типа "Фонтанка" и "Мойка" со средним возрастом в 15 лет считаются старыми по меркам речного транспорта.
Обновление парка тормозит высокая стоимость техники. Один теплоход на 220-250 мест стоит до 450 млн рублей, а круизные лайнеры оцениваются в несколько миллиардов. При сроке окупаемости в 20-25 лет такие проекты становятся малопривлекательными для частного бизнеса.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.