Берег Таганрога замер в ожидании: результаты проб воды предопределили судьбу местного пляжа

Вода в Таганрогском заливе осталась чистой: проверка не подтвердила наличие разливов нефтепродуктов у побережья.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Таганрог

Специалисты провели замеры 15 июля. Пробы отобрали в двух локациях — на территории бывшего рыбзавода и в районе улицы 2-й Надгорной. В лаборатории проверили температуру воды, уровень pH, содержание растворенного кислорода и концентрацию нефтепродуктов.

Анализы показали, что все основные показатели в норме. Единственное отклонение зафиксировали по уровню pH, но оно признано незначительным. Угрозы экологии залива на данный момент нет, однако мониторинг продолжается.