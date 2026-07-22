Вода в Таганрогском заливе осталась чистой: проверка не подтвердила наличие разливов нефтепродуктов у побережья.
Специалисты провели замеры 15 июля. Пробы отобрали в двух локациях — на территории бывшего рыбзавода и в районе улицы 2-й Надгорной. В лаборатории проверили температуру воды, уровень pH, содержание растворенного кислорода и концентрацию нефтепродуктов.
Анализы показали, что все основные показатели в норме. Единственное отклонение зафиксировали по уровню pH, но оно признано незначительным. Угрозы экологии залива на данный момент нет, однако мониторинг продолжается.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.