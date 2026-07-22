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Система управления в РТ треснула по швам: передел полномочий вынудил поселения отдать власть районам

Россия » Поволжье » Казань

Депутаты Госсовета Республики Татарстан в первом чтении приняли закон о местном самоуправлении. Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральными нормами об единой системе публичной власти.

Жители подъезда
Фото: Детскосельский Онлайн | Пушкинский район by Виктория Петрова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жители подъезда

Проект сохраняет привычную двухуровневую систему управления и текущий порядок избрания муниципальных глав. Основные правки касаются распределения полномочий между поселениями, районами и округами, а также механизмов контроля за руководителями муниципалитетов.

Контроль над главами и участие граждан

Закон закрепляет право раиса РТ отрешать глав муниципальных образований от должности по собственной инициативе. Также глава республики получит полномочия назначать временно исполняющих обязанности руководителей на местах.

Пересмотрены инструменты участия жителей в управлении территорией. Из перечня исключили голосование по отзыву депутатов и должностных лиц, вопросы об изменении границ муниципалитетов, правотворческие инициативы граждан и конференции делегатов.

"Законопроект максимально сохраняет действующую систему местного самоуправления в Татарстане", — сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

Жителям доступны прежние форматы взаимодействия с властью: муниципальные выборы, местный референдум, публичные слушания, общественные обсуждения и инициативные проекты.

Новая архитектура полномочий

Федеральный закон выделяет 65 функций местного самоуправления. В Татарстане планируют использовать 63 из них, включая два новых направления: развитие внутридворовых территорий и поддержку научной и инновационной деятельности.

Тип образования Количество полномочий Особенности и новые функции
Сельские поселения (872) 30 Развитие внутридворовых территорий
Городские поселения (39) 50 Развитие внутридворовых территорий
Муниципальные районы (43) 53 Поддержка науки и инноваций, земельный и лесной контроль, противодействие коррупции
Городские округа 63 Полный перечень федеральных полномочий

Часть функций городских поселений передадут на уровень районов. Сюда входит муниципальный контроль за модернизацией объектов теплоснабжения, а также надзор за использованием особо охраняемых природных территорий.

Депутаты могут вносить правки в документ до 22 августа. Повторное чтение законопроекта назначено на сентябрь.

Экспертная проверка: политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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