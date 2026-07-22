Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Строительство ждет тектонический сдвиг: необычная форма сырья обеспечила невероятную прочность
Редкий шанс обрести жилье в провинции: Псковская область запустила выплаты для двух профессий
Рынок труда больше не будет прежним: в Северной Осетии запустят кадровые хабы нового типа
Цифры в отчётах выросли втрое: состояние главы Липецкой области оставило коллег далеко позади
Поток машин стал невыносимым: работы в Тереньгульском районе изменят путь к Ульяновску
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Настоящая деревня посреди поля: Тульская область подготовила развлечения, которые вернут в детство
Искусство собирать урожай: как сберечь летнюю сладость и сочность свёклы до самой весны
Старый номер превратился в лотерею: водители рискуют остаться без прав на несколько месяцев

Детям больше не позволят хамить: в школах Владимира запустили механизм, который заставит подростков меняться

Россия » Центр » Владимир

В десяти школах Владимирской области с 1 сентября опробуют систему оценок за поведение. Пилотный проект охватит восемь городских и два сельских учебных заведения. Власти региона называют эту меру инструментом для предотвращения конфликтов и борьбы с травлей среди подростков.

Школьный класс с учениками
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Школьный класс с учениками

Где введут оценки за поведение

Список пилотных площадок включает как гимназии областного центра, так и сельские школы разных муниципальных округов.

Город / Округ Образовательное учреждение
Владимир Гимназии №3, №23, №35, №39
Гусь-Хрустальный о. к. Анопинская средняя школа
Собинский о. к. Ставровская средняя школа
Муромский о. к. Лицей №1
Ковров Лицей №25
Суздаль Суздальская общеобразовательная школа
Покров Средняя школа №1

Как работает новая система

Система затронет учеников со 2-го по 8-й класс. Первоклассники и старшеклассники в эксперимент не входят. Вместо привычных школьных отметок предложена трехуровневая модель.

"Оценка поведения направлена не на наказание учеников. Это инструмент, призванный поощрить тех, кто ведёт себя хорошо. Мы вводим трёхуровневую модель: поведение будет оцениваться как "образцовое", "допустимое" или "недопустимое"", — пояснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Педагоги будут фиксировать значимые поступки детей и динамику их социальной зрелости. Для этого используют специальные шкалы и критерии, разработанные совместно с профильными институтами, включая "Росдетцентр" и Институт изучения детства, семьи и воспитания.

Доцент Владимирского института развития образования Ольга Соколова считает, что такой механизм поможет создать здоровый климат в школах, где растет агрессия и неуважение к нормам общения.

Сроки и результаты

Точный срок завершения пилота не назван. Известно лишь, что в течение года учителя представят промежуточные итоги на региональных форумах и конференциях.

Реакция учителей и риски

В педагогическом сообществе региона идея вызвала скепсис. Ряд учителей задаются вопросом, почему для эксперимента выбрали "образцовые" гимназии Владимира с идеальной дисциплиной, а не школы, где проблемы поведения стоят острее.

Также звучат опасения, что исключение из списка 9-11 классов связано с возможным сопротивлением родителей выпускников. Оценки за поведение в этот период могут создать дополнительный стресс перед ОГЭ и ЕГЭ.

Педагоги напоминают: подобная практика существовала в советской школе, но была отменена из-за субъективности оценок. По мнению некоторых учителей, снижение конфликтности требует не административных мер, а повышения статуса педагога в глазах учеников и родителей.

Экспертная проверка: специалист по социальной политике и демографии Елена Романова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Красота и стиль
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Рубль пошатнулся на ожиданиях рынка: какой сигнал скрывается за ростом доллара
Деньги
Рубль пошатнулся на ожиданиях рынка: какой сигнал скрывается за ростом доллара
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Еда и рецепты
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Популярное
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут

Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.

Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Последние материалы
Гусеничный комплекс «Омич 3.0» из Омска обеспечит эвакуацию раненых и доставку БК в СВО
Соседские свалки вышли боком: решение суда по участку в Аро привело к тяжелым расходам
Лесной мох заставил учёных вздрогнуть: биомасса излучает сигналы, похожие на нервные импульсы
Здоровье жителей Северной Осетии: огромные вложения перестроят работу районных больниц
Не оставайтесь под открытым небом: стихия в Калининградской области создаст серьезные риски
Спутники больше не станут мусором: миссия NASA и DARPA пересмотрела сроки службы аппаратов
Тротуары больше не будут забиты: в Кирове внедрили систему, которая очистила пешеходные зоны
Разрыв в стоимости стал пугающим: стоимость литра бензина в России достигла предела
Французский лоск в тверской глубинке: на ферме в Рамешковском округе производят изысканные сыры
Зелёный прорыв в Липецкой области: масштабное обновление лесов обеспечило лидерство в РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.