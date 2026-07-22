В десяти школах Владимирской области с 1 сентября опробуют систему оценок за поведение. Пилотный проект охватит восемь городских и два сельских учебных заведения. Власти региона называют эту меру инструментом для предотвращения конфликтов и борьбы с травлей среди подростков.
Список пилотных площадок включает как гимназии областного центра, так и сельские школы разных муниципальных округов.
|Город / Округ
|Образовательное учреждение
|Владимир
|Гимназии №3, №23, №35, №39
|Гусь-Хрустальный о. к.
|Анопинская средняя школа
|Собинский о. к.
|Ставровская средняя школа
|Муромский о. к.
|Лицей №1
|Ковров
|Лицей №25
|Суздаль
|Суздальская общеобразовательная школа
|Покров
|Средняя школа №1
Система затронет учеников со 2-го по 8-й класс. Первоклассники и старшеклассники в эксперимент не входят. Вместо привычных школьных отметок предложена трехуровневая модель.
"Оценка поведения направлена не на наказание учеников. Это инструмент, призванный поощрить тех, кто ведёт себя хорошо. Мы вводим трёхуровневую модель: поведение будет оцениваться как "образцовое", "допустимое" или "недопустимое"", — пояснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Педагоги будут фиксировать значимые поступки детей и динамику их социальной зрелости. Для этого используют специальные шкалы и критерии, разработанные совместно с профильными институтами, включая "Росдетцентр" и Институт изучения детства, семьи и воспитания.
Доцент Владимирского института развития образования Ольга Соколова считает, что такой механизм поможет создать здоровый климат в школах, где растет агрессия и неуважение к нормам общения.
Точный срок завершения пилота не назван. Известно лишь, что в течение года учителя представят промежуточные итоги на региональных форумах и конференциях.
В педагогическом сообществе региона идея вызвала скепсис. Ряд учителей задаются вопросом, почему для эксперимента выбрали "образцовые" гимназии Владимира с идеальной дисциплиной, а не школы, где проблемы поведения стоят острее.
Также звучат опасения, что исключение из списка 9-11 классов связано с возможным сопротивлением родителей выпускников. Оценки за поведение в этот период могут создать дополнительный стресс перед ОГЭ и ЕГЭ.
Педагоги напоминают: подобная практика существовала в советской школе, но была отменена из-за субъективности оценок. По мнению некоторых учителей, снижение конфликтности требует не административных мер, а повышения статуса педагога в глазах учеников и родителей.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.