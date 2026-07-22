Детям больше не позволят хамить: в школах Владимира запустили механизм, который заставит подростков меняться

В десяти школах Владимирской области с 1 сентября опробуют систему оценок за поведение. Пилотный проект охватит восемь городских и два сельских учебных заведения. Власти региона называют эту меру инструментом для предотвращения конфликтов и борьбы с травлей среди подростков.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Школьный класс с учениками

Где введут оценки за поведение

Список пилотных площадок включает как гимназии областного центра, так и сельские школы разных муниципальных округов.

Город / Округ Образовательное учреждение Владимир Гимназии №3, №23, №35, №39 Гусь-Хрустальный о. к. Анопинская средняя школа Собинский о. к. Ставровская средняя школа Муромский о. к. Лицей №1 Ковров Лицей №25 Суздаль Суздальская общеобразовательная школа Покров Средняя школа №1

Как работает новая система

Система затронет учеников со 2-го по 8-й класс. Первоклассники и старшеклассники в эксперимент не входят. Вместо привычных школьных отметок предложена трехуровневая модель.

"Оценка поведения направлена не на наказание учеников. Это инструмент, призванный поощрить тех, кто ведёт себя хорошо. Мы вводим трёхуровневую модель: поведение будет оцениваться как "образцовое", "допустимое" или "недопустимое"", — пояснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Педагоги будут фиксировать значимые поступки детей и динамику их социальной зрелости. Для этого используют специальные шкалы и критерии, разработанные совместно с профильными институтами, включая "Росдетцентр" и Институт изучения детства, семьи и воспитания.

Доцент Владимирского института развития образования Ольга Соколова считает, что такой механизм поможет создать здоровый климат в школах, где растет агрессия и неуважение к нормам общения.

Сроки и результаты

Точный срок завершения пилота не назван. Известно лишь, что в течение года учителя представят промежуточные итоги на региональных форумах и конференциях.

Реакция учителей и риски

В педагогическом сообществе региона идея вызвала скепсис. Ряд учителей задаются вопросом, почему для эксперимента выбрали "образцовые" гимназии Владимира с идеальной дисциплиной, а не школы, где проблемы поведения стоят острее.

Также звучат опасения, что исключение из списка 9-11 классов связано с возможным сопротивлением родителей выпускников. Оценки за поведение в этот период могут создать дополнительный стресс перед ОГЭ и ЕГЭ.

Педагоги напоминают: подобная практика существовала в советской школе, но была отменена из-за субъективности оценок. По мнению некоторых учителей, снижение конфликтности требует не административных мер, а повышения статуса педагога в глазах учеников и родителей.

Экспертная проверка: специалист по социальной политике и демографии специалист по социальной политике и демографии Елена Романова