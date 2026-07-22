Жители годами терпели зловоние: строительство в Курске избавит район от ручной откачки воды

В Курске на Элеваторном проезде строят новую канализационную насосную станцию. Объект должен избавить жителей соседних домов от постоянного запаха и разливов сточных вод.

Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Канализационные трубы

Работы выполнены на 40%. Строители уже возвели наружные стены, внутренние перегородки и забетонировали перекрытия. Сейчас рабочие занимаются черновой отделкой помещений, сообщили в курском Доме Советов.

Причина проблемы — изношенность сетей, оставшихся от завода «Элеватормельмаш». Старая система перестала справляться с нагрузкой. Чтобы стоки не выливались на улицу, сотрудники «Курскводоканала» вынуждены регулярно откачивать их вручную.

Новая станция будет работать в автоматическом режиме, что исключит необходимость ручного вмешательства и предотвратит появление луж из сточных вод. Сдать объект планируют до конца текущего года.

Параметр Статус / Срок Готовность объекта 40% Завершенные этапы Стены, перегородки, бетонирование перекрытий Срок ввода в эксплуатацию До конца года

Для местных жителей запуск станции означает возвращение базового комфорта в жилой сектор. Вместо временных мер по откачке воды город получит современную инженерную систему, которая работает без сбоев и вмешательства людей.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова