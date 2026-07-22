В Курске на Элеваторном проезде строят новую канализационную насосную станцию. Объект должен избавить жителей соседних домов от постоянного запаха и разливов сточных вод.
Работы выполнены на 40%. Строители уже возвели наружные стены, внутренние перегородки и забетонировали перекрытия. Сейчас рабочие занимаются черновой отделкой помещений, сообщили в курском Доме Советов.
Причина проблемы — изношенность сетей, оставшихся от завода «Элеватормельмаш». Старая система перестала справляться с нагрузкой. Чтобы стоки не выливались на улицу, сотрудники «Курскводоканала» вынуждены регулярно откачивать их вручную.
Новая станция будет работать в автоматическом режиме, что исключит необходимость ручного вмешательства и предотвратит появление луж из сточных вод. Сдать объект планируют до конца текущего года.
|Параметр
|Статус / Срок
|Готовность объекта
|40%
|Завершенные этапы
|Стены, перегородки, бетонирование перекрытий
|Срок ввода в эксплуатацию
|До конца года
Для местных жителей запуск станции означает возвращение базового комфорта в жилой сектор. Вместо временных мер по откачке воды город получит современную инженерную систему, которая работает без сбоев и вмешательства людей.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.