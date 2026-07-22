Бизнес в шоке от таких потерь: массовая аннуляция документов парализовала рынок зерна в Татарстане

Россельхознадзор аннулировал 496 деклараций о соответствии на зерно в Татарстане. Ведомство признало документы недействительными после выявления системных нарушений при их оформлении.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Агроном среди пшеницы в зернохранилище

Причиной решения стало несоответствие документов требованиям законодательства о сельскохозяйственной продукции и безопасности пищевых продуктов. Проверка показала, что в декларациях отсутствовали обязательные сведения о качестве зерна, а порядок подачи документов был нарушен.

Налоговый консультант Ирина Зайцева отмечает, что отсутствие корректных деклараций делает невозможной легальную реализацию продукции. Для бизнеса это означает риск остановки отгрузок и необходимость срочно переоформлять документы в соответствии с законом, чтобы избежать штрафов или блокировки партий товара.

Ранее в Татарстане уже фиксировали сбои в системе контроля качества зерна. Текущее решение регулятора подтверждает курс на усиление надзора за участниками сельскохозяйственного рынка региона.

Экспертная проверка: налоговый консультант (комплаенс, налоговые риски) налоговый консультант (комплаенс, налоговые риски) Ирина Зайцева