Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Масло перестанет работать внезапно: дешевый бензин уничтожит защитные свойства смазки
Путь в школу в ульяновском селе превратился в полосу препятствий: прокуратура решила проблему
Поездки превратятся в квест: стадион в Воронеже временно заблокирует движение городского транспорта
Редчайший случай для Поволжья: набережная Самары получила статус мирового уровня комфорта
Китайские авто заставили мир нервничать: разрыв с премиум-классом почти исчез
Штрафы больше не работают: лишение имущества станет финалом для любителей свалок в Ростовской области
Это просто грабеж среди белого дня: потери жителей Омской области перешли критический рубеж
Настоящий прорыв в Арктике: инженерные решения студенческого сообщества перевернут местный рынок
Рынок удобрений сошел с ума: итоговая выручка экспортеров из России превысит все прошлые рекорды

Бизнес в шоке от таких потерь: массовая аннуляция документов парализовала рынок зерна в Татарстане

Россия » Поволжье » Казань

Россельхознадзор аннулировал 496 деклараций о соответствии на зерно в Татарстане. Ведомство признало документы недействительными после выявления системных нарушений при их оформлении.

Агроном среди пшеницы в зернохранилище
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Агроном среди пшеницы в зернохранилище

Причиной решения стало несоответствие документов требованиям законодательства о сельскохозяйственной продукции и безопасности пищевых продуктов. Проверка показала, что в декларациях отсутствовали обязательные сведения о качестве зерна, а порядок подачи документов был нарушен.

Налоговый консультант Ирина Зайцева отмечает, что отсутствие корректных деклараций делает невозможной легальную реализацию продукции. Для бизнеса это означает риск остановки отгрузок и необходимость срочно переоформлять документы в соответствии с законом, чтобы избежать штрафов или блокировки партий товара.

Ранее в Татарстане уже фиксировали сбои в системе контроля качества зерна. Текущее решение регулятора подтверждает курс на усиление надзора за участниками сельскохозяйственного рынка региона.

Экспертная проверка: налоговый консультант (комплаенс, налоговые риски) Ирина Зайцева
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Погода держит томаты зелёными: проверенная подкормка поможет ускорить созревание плодов
Садоводство, цветоводство
Погода держит томаты зелёными: проверенная подкормка поможет ускорить созревание плодов
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Еда и рецепты
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Ближний Восток
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Популярное
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут

Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.

Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Последние материалы
Гусеничный комплекс «Омич 3.0» из Омска обеспечит эвакуацию раненых и доставку БК в СВО
Соседские свалки вышли боком: решение суда по участку в Аро привело к тяжелым расходам
Лесной мох заставил учёных вздрогнуть: биомасса излучает сигналы, похожие на нервные импульсы
Здоровье жителей Северной Осетии: огромные вложения перестроят работу районных больниц
Не оставайтесь под открытым небом: стихия в Калининградской области создаст серьезные риски
Спутники больше не станут мусором: миссия NASA и DARPA пересмотрела сроки службы аппаратов
Тротуары больше не будут забиты: в Кирове внедрили систему, которая очистила пешеходные зоны
Разрыв в стоимости стал пугающим: стоимость литра бензина в России достигла предела
Французский лоск в тверской глубинке: на ферме в Рамешковском округе производят изысканные сыры
Зелёный прорыв в Липецкой области: масштабное обновление лесов обеспечило лидерство в РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.