В Воронеже временно изменят автобусные маршруты из-за футбольного матча "Факел" — "Динамо" (Махачкала). В день игры перекроют дороги в зоне стадиона, что затронет работу нескольких маршрутов общественного транспорта.
Организаторы мероприятия и региональные транспортные ведомства уже согласовали изменения с перевозчиками. В зоне перекрытия запустят дополнительные автобусы, чтобы пассажиры могли доехать до нужных остановок с минимальными пересадками.
Подробные схемы временных маршрутов и расписание опубликуют на официальных сайтах транспортных предприятий и на портале "МОЁ! Online" в разделе "Транспорт". Информационная кампания начнётся заранее, чтобы жители успели скорректировать планы поездок.
Матч пройдёт на стадионе "Факел". Точные дата и время перекрытий уточняются.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.