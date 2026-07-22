Поездки превратятся в квест: стадион в Воронеже временно заблокирует движение городского транспорта

В Воронеже временно изменят автобусные маршруты из-за футбольного матча "Факел" — "Динамо" (Махачкала). В день игры перекроют дороги в зоне стадиона, что затронет работу нескольких маршрутов общественного транспорта.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перекрытие дороги в центре города

Организаторы мероприятия и региональные транспортные ведомства уже согласовали изменения с перевозчиками. В зоне перекрытия запустят дополнительные автобусы, чтобы пассажиры могли доехать до нужных остановок с минимальными пересадками.

Подробные схемы временных маршрутов и расписание опубликуют на официальных сайтах транспортных предприятий и на портале "МОЁ! Online" в разделе "Транспорт". Информационная кампания начнётся заранее, чтобы жители успели скорректировать планы поездок.

Матч пройдёт на стадионе "Факел". Точные дата и время перекрытий уточняются.