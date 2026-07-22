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Путь в школу в ульяновском селе превратился в полосу препятствий: прокуратура решила проблему

Россия » Поволжье » Ульяновск

Прокуратура Николаевского района добилась ремонта дороги в селе Головино. В плохом состоянии находился участок улицы Парковой, по которому дети ходят в школу.

Дорожный знак "Дорожные работы"
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дорожный знак "Дорожные работы"

Во время проверки безопасности дорожного движения надзорное ведомство обнаружило, что ответственные лица игнорировали необходимость содержания трассы. Из-за этого возникла реальная угроза жизни и здоровью жителей села, особенно школьников.

"Подобное бездействие создавало угрозу жизни и здоровью граждан, в особенности несовершеннолетних, негативно отражалось на безопасности дорожного движения", — сообщили в прокуратуре Ульяновской области.

Прокурор направил представление об устранении нарушений закона. После этого дорожники вышли на объект и привели улицу Парковую в рабочее состояние.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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