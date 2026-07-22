Прокуратура Николаевского района добилась ремонта дороги в селе Головино. В плохом состоянии находился участок улицы Парковой, по которому дети ходят в школу.
Во время проверки безопасности дорожного движения надзорное ведомство обнаружило, что ответственные лица игнорировали необходимость содержания трассы. Из-за этого возникла реальная угроза жизни и здоровью жителей села, особенно школьников.
"Подобное бездействие создавало угрозу жизни и здоровью граждан, в особенности несовершеннолетних, негативно отражалось на безопасности дорожного движения", — сообщили в прокуратуре Ульяновской области.
Прокурор направил представление об устранении нарушений закона. После этого дорожники вышли на объект и привели улицу Парковую в рабочее состояние.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.