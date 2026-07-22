Редчайший случай для Поволжья: набережная Самары получила статус мирового уровня комфорта

Пляж на второй очереди набережной — от улицы Маяковского до дамбы в районе комплекса "КИНАП" — получил категорию "I — синий флаг". Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Самары Иван Носков. Статус означает, что городской общедоступный пляж на Волге соответствует всем федеральным стандартам качества и безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Самара

При сертификации проверяли работу спасательных постов, наличие зон активного отдыха, доступность для маломобильных граждан и людей с ОВЗ, оборудованное место для детского купания, регулярную уборку территории и качество песка. Оценивалась не чистота берега, а полноценная организация пространства: безопасность, удобство, комфорт. Подготовкой пляжа за полтора года занималось МАУ "Самарская набережная".

Мэр поблагодарил коллектив за выполненную работу. Теперь пляж имеет право установить на входе синий флаг — его размещат в ближайшее время. Объект внесён в федеральный Единый реестр классифицированных объектов туристической индустрии, что даёт всероссийское признание и доверие туристов. На сегодняшний день это единственный муниципальный общедоступный пляж в Приволжском федеральном округе со статусом "синий флаг".

По словам Ивана Носкова, работа продолжится: комфорт и возможности для отдыха на других волжских пляжах города будут расширяться постепенно.