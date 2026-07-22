Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цифры в отчётах выросли втрое: состояние главы Липецкой области оставило коллег далеко позади
Поток машин стал невыносимым: работы в Тереньгульском районе изменят путь к Ульяновску
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Настоящая деревня посреди поля: Тульская область подготовила развлечения, которые вернут в детство
Искусство собирать урожай: как сберечь летнюю сладость и сочность свёклы до самой весны
Старый номер превратился в лотерею: водители рискуют остаться без прав на несколько месяцев
Стены домов оказались слишком близко: дрифтеров в Ростове-на-Дону лишили единственной легальной базы
В леса больше не пустят: Рязанская область ввела жесткие ограничения до августа
Забытый морской путь оживет: Петербург и Калининград свяжет регулярная линия для тысяч человек

Редчайший случай для Поволжья: набережная Самары получила статус мирового уровня комфорта

Россия » Поволжье » Самара

Пляж на второй очереди набережной — от улицы Маяковского до дамбы в районе комплекса "КИНАП" — получил категорию "I — синий флаг". Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Самары Иван Носков. Статус означает, что городской общедоступный пляж на Волге соответствует всем федеральным стандартам качества и безопасности.

Самара
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Самара

При сертификации проверяли работу спасательных постов, наличие зон активного отдыха, доступность для маломобильных граждан и людей с ОВЗ, оборудованное место для детского купания, регулярную уборку территории и качество песка. Оценивалась не чистота берега, а полноценная организация пространства: безопасность, удобство, комфорт. Подготовкой пляжа за полтора года занималось МАУ "Самарская набережная".

Мэр поблагодарил коллектив за выполненную работу. Теперь пляж имеет право установить на входе синий флаг — его размещат в ближайшее время. Объект внесён в федеральный Единый реестр классифицированных объектов туристической индустрии, что даёт всероссийское признание и доверие туристов. На сегодняшний день это единственный муниципальный общедоступный пляж в Приволжском федеральном округе со статусом "синий флаг".

По словам Ивана Носкова, работа продолжится: комфорт и возможности для отдыха на других волжских пляжах города будут расширяться постепенно.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Еда и рецепты
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Аграрный сектор
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Челябинская область
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Популярное
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут

Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.

Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Последние материалы
Гусеничный комплекс «Омич 3.0» из Омска обеспечит эвакуацию раненых и доставку БК в СВО
Соседские свалки вышли боком: решение суда по участку в Аро привело к тяжелым расходам
Лесной мох заставил учёных вздрогнуть: биомасса излучает сигналы, похожие на нервные импульсы
Здоровье жителей Северной Осетии: огромные вложения перестроят работу районных больниц
Не оставайтесь под открытым небом: стихия в Калининградской области создаст серьезные риски
Спутники больше не станут мусором: миссия NASA и DARPA пересмотрела сроки службы аппаратов
Тротуары больше не будут забиты: в Кирове внедрили систему, которая очистила пешеходные зоны
Разрыв в стоимости стал пугающим: стоимость литра бензина в России достигла предела
Французский лоск в тверской глубинке: на ферме в Рамешковском округе производят изысканные сыры
Зелёный прорыв в Липецкой области: масштабное обновление лесов обеспечило лидерство в РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.