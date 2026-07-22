Штрафы больше не работают: лишение имущества станет финалом для любителей свалок в Ростовской области

В Ростовской области предложили конфисковывать автомобили у тех, кто повторно сбрасывает мусор в неположенных местах. Соответствующие предложения уже направили в Госдуму.
Инициатива поможет бороться со стихийными свалками, которые портят землю и отравляют воду в регионе. По мнению властей, риск потерять транспорт станет более действенным стимулом, чем обычные штрафы.
"Инициатива подготовлена региональным министерством природных ресурсов при поддержке Законодательного собрания области", — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Необходимость жестких мер подтверждает статистика экологических рейдов. С начала 2025 года инспекторы выехали на проверки более 60 раз и поймали свыше 380 нарушителей.
Параллельно с ужесточением наказаний власти обновляют систему сбора отходов. Это должно сделать вывоз мусора удобнее, чтобы у жителей и предпринимателей не было повода искать "дикие" свалки в оврагах или лесополосах.
|Направление работ
|Показатель / Объем
|Новые контейнерные площадки
|более 1100 единиц
|Закупка мульд
|свыше 300 штук
|Реконструкция существующих объектов
|680 объектов
|Общий бюджет
|262 млн рублей
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.