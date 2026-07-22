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Штрафы больше не работают: лишение имущества станет финалом для любителей свалок в Ростовской области

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростовской области предложили конфисковывать автомобили у тех, кто повторно сбрасывает мусор в неположенных местах. Соответствующие предложения уже направили в Госдуму.

Кошка у мусорных баков
Фото: Pravda.Ru by Арина Горшкова is licensed under Все права защищены
Кошка у мусорных баков

Инициатива поможет бороться со стихийными свалками, которые портят землю и отравляют воду в регионе. По мнению властей, риск потерять транспорт станет более действенным стимулом, чем обычные штрафы.

"Инициатива подготовлена региональным министерством природных ресурсов при поддержке Законодательного собрания области", — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Необходимость жестких мер подтверждает статистика экологических рейдов. С начала 2025 года инспекторы выехали на проверки более 60 раз и поймали свыше 380 нарушителей.

Обновление контейнерных площадок

Параллельно с ужесточением наказаний власти обновляют систему сбора отходов. Это должно сделать вывоз мусора удобнее, чтобы у жителей и предпринимателей не было повода искать "дикие" свалки в оврагах или лесополосах.

Направление работ Показатель / Объем
Новые контейнерные площадки более 1100 единиц
Закупка мульд свыше 300 штук
Реконструкция существующих объектов 680 объектов
Общий бюджет 262 млн рублей
Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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