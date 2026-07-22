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Это просто грабеж среди белого дня: потери жителей Омской области перешли критический рубеж

Россия » Сибирь » Омск

Жители Омской области за семь месяцев текущего года потеряли более 600 миллионов рублей из-за действий телефонных и интернет-мошенников. Хотя общая сумма ущерба снизилась на треть по сравнению с прошлым годом, средний чек одного преступления вырос: если раньше жертвы переводили по 200 тысяч рублей, то теперь суммы достигают нескольких миллионов.

Хакер в капюшоне сидит перед монитором с кодом
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Хакер в капюшоне сидит перед монитором с кодом

Свадебные подарки и "безопасные счета"

Преступники начали использовать тему бракосочетания. Молодоженам звонят или пишут от имени сотрудников ЗАГСа, предлагая "свадебный сюрприз": бесплатный торт, букет или другой подарок.

"Используют любой предлог, чтобы заинтересовать человека и получить его доверие. Когда жертва соглашается на подарок, у нее просят код активации, ссылаясь на строгую отчетность", — пояснил Анатолий Гиль, заместитель начальника управления по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Омской области.

После получения кода мошенники взламывают аккаунт пользователя на портале Госуслуг. Затем жертве предлагают спасти деньги, переведя их на "безопасный счет", который на деле является кошельком преступников.

Сезонные ловушки: дети и отпуска

Летом актуализируются две классические схемы. Первая направлена на родителей школьников. Пока дети остаются одни на каникулах, родителям приходит сообщение о том, что ребенок попал в ДТП и срочно требуются деньги.

Вторая схема связана с дешевым отдыхом. Мошенники предлагают путевки по ценам, которые значительно ниже рыночных.

"Приходят сообщения, что вместо 200 тысяч можете заплатить 50 и слетать всей семьёй в отпуск на море. Вы переводите деньги, но никто не продаст путевку за такую сумму — вы просто отдаете средства мошенникам", — отметил Даниил Долгорук, старший прокурор управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Омской области.

Статистика потерь омичей

Динамика преступлений в регионе показывает смену тактики: мошенники стали реже атаковать массово, но больше вымагивать у каждой конкретной жертвы.

Показатель Значение / Динамика
Общий ущерб (за 7 месяцев) > 600 млн рублей
Сравнение с прошлым годом Снижение суммы на 33%
Средний размер кражи Рост с 200 тыс. до нескольких млн рублей
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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