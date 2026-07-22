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Настоящий прорыв в Арктике: инженерные решения студенческого сообщества перевернут местный рынок

Россия » Северо-Запад » Архангельск

Восемь студенческих проектов из Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова победили в седьмой очереди конкурса "Студенческий стартап". Разработки получили грантовую поддержку от Фонда содействия инновациям.

Лекция в аудитории
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Лекция в аудитории

Проекты охватывают сферы промышленной автоматизации, биотехнологий и машиностроения. Большинство из них созданы на базе готовых прототипов и алгоритмов, которые можно внедрить в производство в Архангельской области и соседних регионах.

Проекты-победители по направлениям

Направление Разработка
Цифра и инженерия
  • MES-система для лесопилок (планирование и оптимизация процессов)
  • Модуль вторичной аутентификации на базе машинного обучения
  • Приложение для текстурирования 3D-моделей
  • Наземная станция управления БПЛА
  • Система пеленгации в условиях многолучевого распространения радиоволн
Машиностроение Узел протяжки импульсной харвестерной головки отечественного производства (разработано в северодвинском филиале САФУ)
Биотехнологии Фитостимулирующие экстракты из арктических бурых водорослей с применением глубоких эвтектических растворителей
Креативные индустрии Полиграфическое издание с игровыми сценариями и цифровыми технологиями на основе этнографии Русского Севера

Для экономики региона особенно значимы решения в области лесозаготовки и деревообработки. Например, отечественный узел для харвестерной головки и система управления лесопильным производством напрямую влияют на технологический суверенитет лесной промышленности Севера.

"Каждый из этих проектов базируется не на гипотетических концепциях, а на реальных прототипах, алгоритмах и инженерных решениях, готовых к внедрению в реальный сектор экономики", — отметили представители университета.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
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