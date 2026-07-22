Восемь студенческих проектов из Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова победили в седьмой очереди конкурса "Студенческий стартап". Разработки получили грантовую поддержку от Фонда содействия инновациям.
Проекты охватывают сферы промышленной автоматизации, биотехнологий и машиностроения. Большинство из них созданы на базе готовых прототипов и алгоритмов, которые можно внедрить в производство в Архангельской области и соседних регионах.
|Направление
|Разработка
|Цифра и инженерия
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|Машиностроение
|Узел протяжки импульсной харвестерной головки отечественного производства (разработано в северодвинском филиале САФУ)
|Биотехнологии
|Фитостимулирующие экстракты из арктических бурых водорослей с применением глубоких эвтектических растворителей
|Креативные индустрии
|Полиграфическое издание с игровыми сценариями и цифровыми технологиями на основе этнографии Русского Севера
Для экономики региона особенно значимы решения в области лесозаготовки и деревообработки. Например, отечественный узел для харвестерной головки и система управления лесопильным производством напрямую влияют на технологический суверенитет лесной промышленности Севера.
"Каждый из этих проектов базируется не на гипотетических концепциях, а на реальных прототипах, алгоритмах и инженерных решениях, готовых к внедрению в реальный сектор экономики", — отметили представители университета.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.