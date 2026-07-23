Настоящий прорыв в Арктике: инженерные решения студенческого сообщества перевернут местный рынок

Восемь студенческих проектов из Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова победили в седьмой очереди конкурса "Студенческий стартап". Разработки получили грантовую поддержку от Фонда содействия инновациям.

Фото: Own work by Lowcarb23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Арктика

Проекты охватывают сферы промышленной автоматизации, биотехнологий и машиностроения. Большинство из них созданы на базе готовых прототипов и алгоритмов, которые можно внедрить в производство в Архангельской области и соседних регионах.

Проекты-победители по направлениям

Направление Разработка Цифра и инженерия MES-система для лесопилок (планирование и оптимизация процессов)

Модуль вторичной аутентификации на базе машинного обучения

Приложение для текстурирования 3D-моделей

Наземная станция управления БПЛА

Система пеленгации в условиях многолучевого распространения радиоволн Машиностроение Узел протяжки импульсной харвестерной головки отечественного производства (разработано в северодвинском филиале САФУ) Биотехнологии Фитостимулирующие экстракты из арктических бурых водорослей с применением глубоких эвтектических растворителей Креативные индустрии Полиграфическое издание с игровыми сценариями и цифровыми технологиями на основе этнографии Русского Севера

Для экономики региона особенно значимы решения в области лесозаготовки и деревообработки. Например, отечественный узел для харвестерной головки и система управления лесопильным производством напрямую влияют на технологический суверенитет лесной промышленности Севера.

"Каждый из этих проектов базируется не на гипотетических концепциях, а на реальных прототипах, алгоритмах и инженерных решениях, готовых к внедрению в реальный сектор экономики", — отметили представители университета.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов