Дороги больше не будут тормозить: путь от Москвы до Тюмени сократится за счет новой магистрали

Магистраль М-12 "Восток" приближается к Тюмени: реконструкция федеральной трассы Р-351 в Свердловской области завершат осенью. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Фото: commons.wikimedia.org by ShinePhantom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дорога по плотине Жигулёвской ГЭС

Обновлённая Р-351 станет частью скоростной магистрали и обеспечит бесшовное сообщение от Москвы до Тюмени. На 25-километровом участке в обход трёх населённых пунктов — Белоярского, Мезенского и Малых Брусян — дорожные рабочие завершают укладку асфальта. Земляное полотно отсыпано, на трёх мостах основные этапы работ выполнены. Осталось установить барьерные ограждения, систему освещения и нанести разметку.

По данным Росавтодора, после ввода участка в эксплуатацию путь от Екатеринбурга до Тюмени займёт 3,5 часа.

Хуснуллин отметил, что новая трасса укрепит транспортные и экономические связи между Центральной Россией, Поволжьем, Уралом и Сибирью, а также повысит комфорт передвижения по стране.