Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старый номер превратился в лотерею: водители рискуют остаться без прав на несколько месяцев
Стены домов оказались слишком близко: дрифтеров в Ростове-на-Дону лишили единственной легальной базы
В леса больше не пустят: Рязанская область ввела жесткие ограничения до августа
Забытый морской путь оживет: Петербург и Калининград свяжет регулярная линия для тысяч человек
Бензин стал роскошью: сбои в Алтайском крае вынудили власти ввести жесткий список приоритетов
Система управления в РТ треснула по швам: передел полномочий вынудил поселения отдать власть районам
Берег Таганрога замер в ожидании: результаты проб воды предопределили судьбу местного пляжа
Граница возможного стёрта: грызуны в Андах обновили рекорд выживания млекопитающих
Жара способна уничтожить двигатель за минуты: автолюбителям стоит проверить одну деталь под капотом

Неожиданный сервис в транспорте Новороссийска: поездки по городу проходят с цифровыми удобствами

Россия » Юг » Краснодар

В Новороссийске запустили тестирование бесплатного беспроводного интернета в муниципальном транспорте. Площадкой для эксперимента стал троллейбус под бортовым номером 24, который курсирует по маршруту № 6 между железнодорожным вокзалом и 9-м микрорайоном. Городские власти намерены проверить стабильность соединения и востребованность услуги среди пассажиров в реальных условиях эксплуатации.

Городской автобус на остановке
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Городской автобус на остановке

Для выхода в сеть пассажирам необходимо пройти обязательную идентификацию. Разработчики предусмотрели три способа авторизации на выбор: через подтверждение по СМС, с помощью обратного звонка или через учетную запись на портале государственных услуг. После прохождения процедуры устройство автоматически подключается к точке доступа на время поездки.

"Развитие цифровых сервисов в транспорте напрямую влияет на комфорт городской среды, но требует четкого расчета затрат на обслуживание оборудования и трафик. Сейчас важно понять, насколько оборудование справляется с нагрузками и перепадами сигнала в разных точках города, чтобы не тратить бюджет впустую на нестабильные решения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Выбранный для испытаний троллейбус уже использовался для внедрения других технологических новинок. Ранее на этом же борту запустили проект аудиоэкскурсий, позволяющий пассажирам слушать историю города прямо во время движения по маршруту. Таким образом, машина стала основным полигоном для обкатки сервисов, ориентированных на туристов и местных жителей.

Администрация города подчеркивает, что текущий запуск носит исключительно технический характер. Полноценное оснащение остального парка троллейбусов начнется только после завершения тестового периода. Специалисты проанализируют статистику подключений, качество сигнала и возможные сбои в системе, прежде чем выделять средства на масштабирование проекта.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Экономика и бизнес
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Аграрный сектор
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Еда и рецепты
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Популярное
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут

Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.

Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Последние материалы
Гусеничный комплекс «Омич 3.0» из Омска обеспечит эвакуацию раненых и доставку БК в СВО
Соседские свалки вышли боком: решение суда по участку в Аро привело к тяжелым расходам
Лесной мох заставил учёных вздрогнуть: биомасса излучает сигналы, похожие на нервные импульсы
Здоровье жителей Северной Осетии: огромные вложения перестроят работу районных больниц
Не оставайтесь под открытым небом: стихия в Калининградской области создаст серьезные риски
Спутники больше не станут мусором: миссия NASA и DARPA пересмотрела сроки службы аппаратов
Тротуары больше не будут забиты: в Кирове внедрили систему, которая очистила пешеходные зоны
Разрыв в стоимости стал пугающим: стоимость литра бензина в России достигла предела
Французский лоск в тверской глубинке: на ферме в Рамешковском округе производят изысканные сыры
Зелёный прорыв в Липецкой области: масштабное обновление лесов обеспечило лидерство в РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.