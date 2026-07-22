Неожиданный сервис в транспорте Новороссийска: поездки по городу проходят с цифровыми удобствами

В Новороссийске запустили тестирование бесплатного беспроводного интернета в муниципальном транспорте. Площадкой для эксперимента стал троллейбус под бортовым номером 24, который курсирует по маршруту № 6 между железнодорожным вокзалом и 9-м микрорайоном. Городские власти намерены проверить стабильность соединения и востребованность услуги среди пассажиров в реальных условиях эксплуатации.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Городской автобус на остановке

Для выхода в сеть пассажирам необходимо пройти обязательную идентификацию. Разработчики предусмотрели три способа авторизации на выбор: через подтверждение по СМС, с помощью обратного звонка или через учетную запись на портале государственных услуг. После прохождения процедуры устройство автоматически подключается к точке доступа на время поездки.

"Развитие цифровых сервисов в транспорте напрямую влияет на комфорт городской среды, но требует четкого расчета затрат на обслуживание оборудования и трафик. Сейчас важно понять, насколько оборудование справляется с нагрузками и перепадами сигнала в разных точках города, чтобы не тратить бюджет впустую на нестабильные решения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Выбранный для испытаний троллейбус уже использовался для внедрения других технологических новинок. Ранее на этом же борту запустили проект аудиоэкскурсий, позволяющий пассажирам слушать историю города прямо во время движения по маршруту. Таким образом, машина стала основным полигоном для обкатки сервисов, ориентированных на туристов и местных жителей.

Администрация города подчеркивает, что текущий запуск носит исключительно технический характер. Полноценное оснащение остального парка троллейбусов начнется только после завершения тестового периода. Специалисты проанализируют статистику подключений, качество сигнала и возможные сбои в системе, прежде чем выделять средства на масштабирование проекта.