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Соседские свалки вышли боком: решение суда по участку в Аро привело к тяжелым расходам

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Всеволожский городской суд обязал владельца земельного участка в деревне Аро Ленинградской области за собственный счет ликвидировать незаконную свалку строительного мусора. На уборку территории отвели три месяца с момента вступления решения в силу.

Рабочие на стройке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Рабочие на стройке

Свалку обнаружили сотрудники Экомилиции и профильного комитета во время проверки участка. Специалисты насчитали более 100 кубических метров отходов — преимущественно бетонный и кирпичный бой. Разрешения на работу с такими отходами у собственника земли не было.

Показатель Данные
Объем отходов > 100 кубических метров
Состав мусора Бетонный и кирпичный бой
Срок на уборку 3 месяца

Конфликт с владельцем участка затянулся. Ранее ведомство дважды выписывало предписания об устранении нарушений, но собственник их игнорировал. В результате его привлекали к административной ответственности, а затем дело дошло до суда.

В ходе судебного заседания ответчик признал требования комитета. Теперь надзорное ведомство контролирует процесс полной очистки территории, которая должна пройти безопасным для экологии способом.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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