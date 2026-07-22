Соседские свалки вышли боком: решение суда по участку в Аро привело к тяжелым расходам

Всеволожский городской суд обязал владельца земельного участка в деревне Аро Ленинградской области за собственный счет ликвидировать незаконную свалку строительного мусора. На уборку территории отвели три месяца с момента вступления решения в силу.

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Свалку обнаружили сотрудники Экомилиции и профильного комитета во время проверки участка. Специалисты насчитали более 100 кубических метров отходов — преимущественно бетонный и кирпичный бой. Разрешения на работу с такими отходами у собственника земли не было.

Показатель Данные Объем отходов > 100 кубических метров Состав мусора Бетонный и кирпичный бой Срок на уборку 3 месяца

Конфликт с владельцем участка затянулся. Ранее ведомство дважды выписывало предписания об устранении нарушений, но собственник их игнорировал. В результате его привлекали к административной ответственности, а затем дело дошло до суда.

В ходе судебного заседания ответчик признал требования комитета. Теперь надзорное ведомство контролирует процесс полной очистки территории, которая должна пройти безопасным для экологии способом.

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