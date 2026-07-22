Всеволожский городской суд обязал владельца земельного участка в деревне Аро Ленинградской области за собственный счет ликвидировать незаконную свалку строительного мусора. На уборку территории отвели три месяца с момента вступления решения в силу.
Свалку обнаружили сотрудники Экомилиции и профильного комитета во время проверки участка. Специалисты насчитали более 100 кубических метров отходов — преимущественно бетонный и кирпичный бой. Разрешения на работу с такими отходами у собственника земли не было.
|Показатель
|Данные
|Объем отходов
|> 100 кубических метров
|Состав мусора
|Бетонный и кирпичный бой
|Срок на уборку
|3 месяца
Конфликт с владельцем участка затянулся. Ранее ведомство дважды выписывало предписания об устранении нарушений, но собственник их игнорировал. В результате его привлекали к административной ответственности, а затем дело дошло до суда.
В ходе судебного заседания ответчик признал требования комитета. Теперь надзорное ведомство контролирует процесс полной очистки территории, которая должна пройти безопасным для экологии способом.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.