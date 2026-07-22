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Здоровье жителей Северной Осетии: огромные вложения перестроят работу районных больниц

Россия » Юг » Владикавказ

Северная Осетия направит свыше 960 млн рублей на развитие здравоохранения в рамках национальных проектов. Средства пойдут на обновление медицинского оборудования и транспортного парка республиканских больниц и поликлиник, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Деньги
Фото: pixabay.com by Sächsisch is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Новое диагностическое оборудование получат несколько районных центров: цифровые рентгенографические аппараты установят в Пригородной и Дигорской центральных районных больницах (ЦРБ). Флюорографы передадут в Ирафскую ЦРБ и поликлинику № 4.

Для обеспечения мобильности медицинских служб и оперативного обслуживания пациентов в республику закупят 11 автомобилей.

Направление Что закупают и куда передают
Диагностика (рентген) Дигорская и Пригородная ЦРБ
Профилактика (флюорография) Ирафская ЦРБ, поликлиника № 4
Логистика 11 единиц автотранспорта для медцентров республики

"Более 960 млн рублей предусмотрено на реализацию национальных проектов в сфере здравоохранения Северной Осетии", — сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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