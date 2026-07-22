Северная Осетия направит свыше 960 млн рублей на развитие здравоохранения в рамках национальных проектов. Средства пойдут на обновление медицинского оборудования и транспортного парка республиканских больниц и поликлиник, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
Новое диагностическое оборудование получат несколько районных центров: цифровые рентгенографические аппараты установят в Пригородной и Дигорской центральных районных больницах (ЦРБ). Флюорографы передадут в Ирафскую ЦРБ и поликлинику № 4.
Для обеспечения мобильности медицинских служб и оперативного обслуживания пациентов в республику закупят 11 автомобилей.
|Направление
|Что закупают и куда передают
|Диагностика (рентген)
|Дигорская и Пригородная ЦРБ
|Профилактика (флюорография)
|Ирафская ЦРБ, поликлиника № 4
|Логистика
|11 единиц автотранспорта для медцентров республики
"Более 960 млн рублей предусмотрено на реализацию национальных проектов в сфере здравоохранения Северной Осетии", — сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.