Здоровье жителей Северной Осетии: огромные вложения перестроят работу районных больниц

Северная Осетия направит свыше 960 млн рублей на развитие здравоохранения в рамках национальных проектов. Средства пойдут на обновление медицинского оборудования и транспортного парка республиканских больниц и поликлиник, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

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Новое диагностическое оборудование получат несколько районных центров: цифровые рентгенографические аппараты установят в Пригородной и Дигорской центральных районных больницах (ЦРБ). Флюорографы передадут в Ирафскую ЦРБ и поликлинику № 4.

Для обеспечения мобильности медицинских служб и оперативного обслуживания пациентов в республику закупят 11 автомобилей.

Направление Что закупают и куда передают Диагностика (рентген) Дигорская и Пригородная ЦРБ Профилактика (флюорография) Ирафская ЦРБ, поликлиника № 4 Логистика 11 единиц автотранспорта для медцентров республики

"Более 960 млн рублей предусмотрено на реализацию национальных проектов в сфере здравоохранения Северной Осетии", — сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов