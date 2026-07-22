Не оставайтесь под открытым небом: стихия в Калининградской области создаст серьезные риски

В Калининградской области в ближайшие три часа ухудшится погода. В отдельных районах региона возможны грозы, ливневые дожди и сильные порывы ветра. Сейчас гроза зафиксирована в районе Черняховска.

Фото: en.wikipedia.org by Fernando Flores is licensed under flickr.com Гроза

Специалисты МЧС предупреждают жителей о рисках. Во время штормового предупреждения водителям стоит быть осторожнее на дорогах из-за возможного ухудшения видимости и размыва полотна, а жителям малых городов — следить за состоянием линий электропередач.

Сотрудники службы спасения рекомендуют ограничить пребывание на улице без необходимости. Особую опасность представляют одиноко стоящие деревья и рекламные конструкции, которые могут быть повреждены ветром.

Меры предосторожности при грозе: уйти с открытых пространств в капитальные строения;

не пользоваться мобильными телефонами и электроприборами в зоне разрядов молний;

избегать нахождения под деревьями и у металлических объектов.