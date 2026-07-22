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Не оставайтесь под открытым небом: стихия в Калининградской области создаст серьезные риски

Россия » Северо-Запад » Калининград

В Калининградской области в ближайшие три часа ухудшится погода. В отдельных районах региона возможны грозы, ливневые дожди и сильные порывы ветра. Сейчас гроза зафиксирована в районе Черняховска.

Гроза
Фото: en.wikipedia.org by Fernando Flores is licensed under flickr.com
Гроза

Специалисты МЧС предупреждают жителей о рисках. Во время штормового предупреждения водителям стоит быть осторожнее на дорогах из-за возможного ухудшения видимости и размыва полотна, а жителям малых городов — следить за состоянием линий электропередач.

Сотрудники службы спасения рекомендуют ограничить пребывание на улице без необходимости. Особую опасность представляют одиноко стоящие деревья и рекламные конструкции, которые могут быть повреждены ветром.

Меры предосторожности при грозе:
  • уйти с открытых пространств в капитальные строения;
  • не пользоваться мобильными телефонами и электроприборами в зоне разрядов молний;
  • избегать нахождения под деревьями и у металлических объектов.
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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