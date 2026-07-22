В Калининградской области в ближайшие три часа ухудшится погода. В отдельных районах региона возможны грозы, ливневые дожди и сильные порывы ветра. Сейчас гроза зафиксирована в районе Черняховска.
Специалисты МЧС предупреждают жителей о рисках. Во время штормового предупреждения водителям стоит быть осторожнее на дорогах из-за возможного ухудшения видимости и размыва полотна, а жителям малых городов — следить за состоянием линий электропередач.
Сотрудники службы спасения рекомендуют ограничить пребывание на улице без необходимости. Особую опасность представляют одиноко стоящие деревья и рекламные конструкции, которые могут быть повреждены ветром.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.