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Тротуары больше не будут забиты: в Кирове внедрили систему, которая очистила пешеходные зоны

Россия » Поволжье » Киров

В Кирове создают сеть официальных парковок для электросамокатов, чтобы избавить тротуары от хаотично брошенного транспорта. Городская администрация устанавливает специальные информационные таблички на площадках, где ранее нанесли трафаретную разметку.

Люди на электросамокатах на мосту
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Люди на электросамокатах на мосту

Меры реализуют совместно с оператором кикшеринга. По данным властей, это помогает снизить количество жалоб горожан на загромождение пешеходных зон.

"По сравнению с предыдущими годами количество обращений жителей, связанных с хаотично брошенными самокатами, сократилось в несколько раз. Добиться этого удалось благодаря комплексному подходу и тому, что в городе работает один оператор, который оперативно убирает самокаты, оставленные вне разрешенных зон", — отметил заместитель руководителя департамента городского хозяйства Николай Гнездов.

Контроль за благоустройством

Для усиления контроля депутаты предложили запустить единый телефонный номер. Жители смогут сообщать по нему о нарушениях правил благоустройства: от неправильно припаркованных самокатов до других проблем городской среды.

Власти рассчитывают, что сочетание четкой разметки, навигационных знаков и быстрой обратной связи сделает передвижение по городу безопаснее как для пользователей СИМ (средств индивидуальной мобильности), так и для пешеходов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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