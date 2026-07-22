Тротуары больше не будут забиты: в Кирове внедрили систему, которая очистила пешеходные зоны

В Кирове создают сеть официальных парковок для электросамокатов, чтобы избавить тротуары от хаотично брошенного транспорта. Городская администрация устанавливает специальные информационные таблички на площадках, где ранее нанесли трафаретную разметку.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Люди на электросамокатах на мосту

Меры реализуют совместно с оператором кикшеринга. По данным властей, это помогает снизить количество жалоб горожан на загромождение пешеходных зон.

"По сравнению с предыдущими годами количество обращений жителей, связанных с хаотично брошенными самокатами, сократилось в несколько раз. Добиться этого удалось благодаря комплексному подходу и тому, что в городе работает один оператор, который оперативно убирает самокаты, оставленные вне разрешенных зон", — отметил заместитель руководителя департамента городского хозяйства Николай Гнездов.

Контроль за благоустройством

Для усиления контроля депутаты предложили запустить единый телефонный номер. Жители смогут сообщать по нему о нарушениях правил благоустройства: от неправильно припаркованных самокатов до других проблем городской среды.

Власти рассчитывают, что сочетание четкой разметки, навигационных знаков и быстрой обратной связи сделает передвижение по городу безопаснее как для пользователей СИМ (средств индивидуальной мобильности), так и для пешеходов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова