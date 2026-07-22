Гусеничный комплекс «Омич 3.0» из Омска обеспечит эвакуацию раненых и доставку БК в СВО

В Омске разработан робототехнический комплекс "Омич 3.0" для эвакуации раненых, доставки боеприпасов и топлива в зоне СВО. Проект включен Народным фронтом в перечень перспективных отечественных разработок. Серийное производство уже запущено, машины прошли полевые испытания и скоро поступят на передовую.

Фото: Flickr by Marines, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ПРОВИНЦИЯ ГИЛЬМЕНД, Афганистан — Морские пехотинцы

Гусеничный комплекс развивает скорость 60 км/ч при полной нагрузке, перевозит до 500 кг груза и способен буксировать технику в три раза тяжелее себя. Управление возможно как вручную, так и дистанционно. Проходимость позволяет преодолевать водные преграды глубиной более метра и подъезжать под углами, недоступными для колёсной техники.

Автор проекта — ветеран СВО с позывным "Тридцатый". Идея создать универсальную платформу возникла три года назад непосредственно на передовой, когда стал очевиден дефицит мобильных средств логистики и эвакуации в сложных условиях.

"Фактически он заменяет собой и тяговую лошадь, и автомобиль, и квадроцикл. Он может под очень высоким углом заехать, значительно превышающим угол, который может осилить колёсная техника. Без проблем преодолевает водные преграды, практически там метр и больше, и предназначен для эксплуатации в самых тяжёлых условиях", — пояснил разработчик.

Работу над усовершенствованием комплекса продолжают совместно с кафедрой Омского автобронетанкового института. Совместно с курсантами создана лёгкая огнеметная система для установки на "Омича" — она обеспечивает залповый огонь, что существенно повышает поражающее воздействие по сравнению с ручными гранатомётами.

Машины первого поколения уже выполняют боевые задачи. Новейшая модификация завершила полевые испытания и готова к отправке в зону СВО.