В Астраханской области до конца года откроют 20 новых и отремонтированных объектов транспортной сети: пять мостов и пятнадцать дорог. Об этом сообщили на заседании регионального правительства при обсуждении хода нацпроектов.
Рабочие уже закончили ремонт моста через ерик Ильмаметьев на трассе Астрахань — Марфино в Володарском районе. Сейчас специалисты принимают работы на двух участках дороги Волгоград — Астрахань, которые проходят через Наримановский и Красноярский районы.
Всего сейчас строят или ремонтируют 29 объектов. Самым значимым проектом остается Восточный обход Астрахани. Параллельно дорожники работают на 11 мостах и 17 участках трасс общей длиной 58,2 километра.
|Показатель
|Значение
|Объектов к вводу до конца года
|20 (5 мостов, 15 дорог)
|Текущий объем работ
|29 объектов (в т. ч. Восточный обход)
|Финансирование на 2026 год
|3,6 млрд рублей
Средства выделяют в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", который входит в нацпроект "Инфраструктура для жизни". На 2026 год заложено 3,6 млрд рублей с учетом федеральных дотаций.
"Обновление дорожной сети напрямую влияет на логистику региона, сокращая время в пути между районами и разгружая центр Астрахани", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.