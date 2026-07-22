Ремонт мостов стал реальностью: новые объекты в Астрахани изменят привычные маршруты водителей

В Астраханской области до конца года откроют 20 новых и отремонтированных объектов транспортной сети: пять мостов и пятнадцать дорог. Об этом сообщили на заседании регионального правительства при обсуждении хода нацпроектов.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ремонт моста

Рабочие уже закончили ремонт моста через ерик Ильмаметьев на трассе Астрахань — Марфино в Володарском районе. Сейчас специалисты принимают работы на двух участках дороги Волгоград — Астрахань, которые проходят через Наримановский и Красноярский районы.

Всего сейчас строят или ремонтируют 29 объектов. Самым значимым проектом остается Восточный обход Астрахани. Параллельно дорожники работают на 11 мостах и 17 участках трасс общей длиной 58,2 километра.

Показатель Значение Объектов к вводу до конца года 20 (5 мостов, 15 дорог) Текущий объем работ 29 объектов (в т. ч. Восточный обход) Финансирование на 2026 год 3,6 млрд рублей

Средства выделяют в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", который входит в нацпроект "Инфраструктура для жизни". На 2026 год заложено 3,6 млрд рублей с учетом федеральных дотаций.

"Обновление дорожной сети напрямую влияет на логистику региона, сокращая время в пути между районами и разгружая центр Астрахани", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

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региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов