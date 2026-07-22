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Брошенных зверей больше не оставят: Татарстан полностью перестроит систему спасения животных

Россия » Поволжье » Казань

В Татарстане создадут пункты временного содержания (ПВС) для бездомных животных в каждом муниципальном районе республики. Об этом следует из проекта постановления правительства РТ.

Бездомный кот
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бездомный кот

Новые центры станут местом размещения не только бродячих собак и кошек, но и животных, оказавшихся в опасности. Инфраструктура ПВС позволит ветеринарам лечить зверей, наблюдать за их состоянием и обеспечивать полноценный уход.

Система временного содержания работала в регионе и раньше, однако теперь её охват расширится до каждого района. Это изменит логистику спасения животных: время между обнаружением животного на улице и его попаданием под присмотр специалистов сократится, что повысит шансы зверей на выживание и дальнейшее пристройство.

Параметр Детали проекта
География охвата Все районы Татарстана
Целевые группы Бездомные животные, особи в опасном состоянии
Функционал ПВС Размещение, лечение, медицинское наблюдение, уход

"Расширение сети пунктов временного содержания до районного уровня позволяет перевести работу с бездомными животными из режима точечного реагирования в системную государственную задачу", — поясняет региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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