В Татарстане за неделю, с 13 по 20 июля, подорожал бензин марок АИ-92 и АИ-95. Рост цен составил почти два рубля, что подтверждают данные Росстата.
Сильнее всего стоимость изменилась у самого массового топлива: АИ-92 прибавил 1 рубль 88 копеек, достигнув отметки 69,99 рубля за литр. Цена на АИ-95 выросла на 1 рубль 28 копеек и составила 75,13 рубля.
|Марка топлива
|Цена 13 июля, руб.
|Цена 20 июля, руб.
|Разница, руб.
|АИ-92
|68,11
|69,99
|+1,88
|АИ-95
|73,85
|75,13
|+1,28
|АИ-98 и выше
|98,40
|98,45
|+0,05
|Дизельное топливо
|81,65
|81,72
|+0,07
Средний показатель по республике за неделю вырос на 1 рубль 57 копеек — до 72,91 рубля за литр. Несмотря на скачок, стоимость топлива в Татарстане остается ниже среднерегиональных значений Поволжья. Для сравнения: в среднем по ПФО бензин стоил 74,27 рубля, а АИ-95 достигал 76,77 рубля за литр.
Волатильность рынка началась в июне. По данным Kpler, объем переработки нефти в стране упал до 4,1 млн баррелей в сутки — это минимум за последние годы. Причиной стали повреждения нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских дронов.
На федеральном уровне ситуацию пытаются стабилизировать через финансовые инструменты. Государственная Дума расширила механизм топливного демпфера и уточнила порядок взимания акцизов с бензина, полученного путем смешивания компонентов.
"Ситуация на российском топливном рынке начала постепенно стабилизироваться благодаря принятым Правительством страны мерам", — сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Президент России Владимир Путин также назвал текущие трудности в этой сфере "временным характером".
В Татарстане власти перешли к жесткому мониторингу. Раис РТ Рустам Минниханов поручил регулярно проверять АЗС на предмет нарушений на фоне ажиотажного спроса. Для оперативного управления ситуацией создан специальный штаб под руководством Премьер-министра РТ Алексея Песошина.
Рост стоимости ГСМ напрямую влияет на логистические издержки предприятий республики и стоимость пассажирских перевозок. Однако более низкие цены по сравнению с соседями по округу временно смягчают этот удар по региональному бизнесу.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.