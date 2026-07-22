Цены на заправках взлетели: ситуация в Татарстане ударила по самым массовым маркам бензина

В Татарстане за неделю, с 13 по 20 июля, подорожал бензин марок АИ-92 и АИ-95. Рост цен составил почти два рубля, что подтверждают данные Росстата.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь на автозаправке во время заката

Сильнее всего стоимость изменилась у самого массового топлива: АИ-92 прибавил 1 рубль 88 копеек, достигнув отметки 69,99 рубля за литр. Цена на АИ-95 выросла на 1 рубль 28 копеек и составила 75,13 рубля.

Марка топлива Цена 13 июля, руб. Цена 20 июля, руб. Разница, руб. АИ-92 68,11 69,99 +1,88 АИ-95 73,85 75,13 +1,28 АИ-98 и выше 98,40 98,45 +0,05 Дизельное топливо 81,65 81,72 +0,07

Средний показатель по республике за неделю вырос на 1 рубль 57 копеек — до 72,91 рубля за литр. Несмотря на скачок, стоимость топлива в Татарстане остается ниже среднерегиональных значений Поволжья. Для сравнения: в среднем по ПФО бензин стоил 74,27 рубля, а АИ-95 достигал 76,77 рубля за литр.

Причины дефицита и меры контроля

Волатильность рынка началась в июне. По данным Kpler, объем переработки нефти в стране упал до 4,1 млн баррелей в сутки — это минимум за последние годы. Причиной стали повреждения нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских дронов.

На федеральном уровне ситуацию пытаются стабилизировать через финансовые инструменты. Государственная Дума расширила механизм топливного демпфера и уточнила порядок взимания акцизов с бензина, полученного путем смешивания компонентов.

"Ситуация на российском топливном рынке начала постепенно стабилизироваться благодаря принятым Правительством страны мерам", — сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Президент России Владимир Путин также назвал текущие трудности в этой сфере "временным характером".

В Татарстане власти перешли к жесткому мониторингу. Раис РТ Рустам Минниханов поручил регулярно проверять АЗС на предмет нарушений на фоне ажиотажного спроса. Для оперативного управления ситуацией создан специальный штаб под руководством Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Влияние на региональную экономику

Рост стоимости ГСМ напрямую влияет на логистические издержки предприятий республики и стоимость пассажирских перевозок. Однако более низкие цены по сравнению с соседями по округу временно смягчают этот удар по региональному бизнесу.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов