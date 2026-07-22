Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искусство стареть красиво: как сохранить гладкость и сияние кожи без единой инъекции
Враг осанки: как избавиться от мягких складок на спине без изнуряющих тренировок и гантелей
Малина превращается в сорняк? Этот простой прием с содой возвращает ей урожайность
Вернули легенду из Китая: японский семейный гигант прибыл в салоны с неожиданным агрегатом
Вода в Астрахани поднялась до предела: график сбросов изменил ситуацию в низовьях Волги
Дороги больше не выдержат: работы на Ладожском мосту заставили водителей сменить маршруты
Тонкие волосы больше не проблема: 10 стрижек 2026, которые создают эффект густоты
Семьи в Курчатове в шоке от щедрости: новый социальный проект спасет бюджет молодых родителей
Леса стали зоной риска: результаты тестов из Мордовии подтвердили наличие опасных инфекций

Цены на заправках взлетели: ситуация в Татарстане ударила по самым массовым маркам бензина

Россия

В Татарстане за неделю, с 13 по 20 июля, подорожал бензин марок АИ-92 и АИ-95. Рост цен составил почти два рубля, что подтверждают данные Росстата.

Очередь на автозаправке во время заката
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Очередь на автозаправке во время заката

Сильнее всего стоимость изменилась у самого массового топлива: АИ-92 прибавил 1 рубль 88 копеек, достигнув отметки 69,99 рубля за литр. Цена на АИ-95 выросла на 1 рубль 28 копеек и составила 75,13 рубля.

Марка топлива Цена 13 июля, руб. Цена 20 июля, руб. Разница, руб.
АИ-92 68,11 69,99 +1,88
АИ-95 73,85 75,13 +1,28
АИ-98 и выше 98,40 98,45 +0,05
Дизельное топливо 81,65 81,72 +0,07

Средний показатель по республике за неделю вырос на 1 рубль 57 копеек — до 72,91 рубля за литр. Несмотря на скачок, стоимость топлива в Татарстане остается ниже среднерегиональных значений Поволжья. Для сравнения: в среднем по ПФО бензин стоил 74,27 рубля, а АИ-95 достигал 76,77 рубля за литр.

Причины дефицита и меры контроля

Волатильность рынка началась в июне. По данным Kpler, объем переработки нефти в стране упал до 4,1 млн баррелей в сутки — это минимум за последние годы. Причиной стали повреждения нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских дронов.

На федеральном уровне ситуацию пытаются стабилизировать через финансовые инструменты. Государственная Дума расширила механизм топливного демпфера и уточнила порядок взимания акцизов с бензина, полученного путем смешивания компонентов.

"Ситуация на российском топливном рынке начала постепенно стабилизироваться благодаря принятым Правительством страны мерам", — сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Президент России Владимир Путин также назвал текущие трудности в этой сфере "временным характером".

В Татарстане власти перешли к жесткому мониторингу. Раис РТ Рустам Минниханов поручил регулярно проверять АЗС на предмет нарушений на фоне ажиотажного спроса. Для оперативного управления ситуацией создан специальный штаб под руководством Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Влияние на региональную экономику

Рост стоимости ГСМ напрямую влияет на логистические издержки предприятий республики и стоимость пассажирских перевозок. Однако более низкие цены по сравнению с соседями по округу временно смягчают этот удар по региональному бизнесу.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Еда и рецепты
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Челябинская область
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Авто
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Популярное
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут

Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.

Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Последние материалы
Искусство стареть красиво: как сохранить гладкость и сияние кожи без единой инъекции
Враг осанки: как избавиться от мягких складок на спине без изнуряющих тренировок и гантелей
Малина превращается в сорняк? Этот простой прием с содой возвращает ей урожайность
Вернули легенду из Китая: японский семейный гигант прибыл в салоны с неожиданным агрегатом
Вода в Астрахани поднялась до предела: график сбросов изменил ситуацию в низовьях Волги
Дороги больше не выдержат: работы на Ладожском мосту заставили водителей сменить маршруты
Тонкие волосы больше не проблема: 10 стрижек 2026, которые создают эффект густоты
Семьи в Курчатове в шоке от щедрости: новый социальный проект спасет бюджет молодых родителей
Леса стали зоной риска: результаты тестов из Мордовии подтвердили наличие опасных инфекций
Не спешите менять технику: этот способ очистки вернет стиралке свежесть и чистоту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.