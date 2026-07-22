Вода в Астрахани поднялась до предела: график сбросов изменил ситуацию в низовьях Волги

Волжская ГЭС им. Ф. Г. Логинова начинает снижать объемы сброса воды в низовья Волги после периода специального пропуска.

Фото: https://unsplash.com by Chaojie Ni is licensed under Free Солнечные блики

Сейчас рыбаки Астраханской области фиксируют высокий уровень реки, что стало следствием паводка и последующего режима работы гидроузла. Однако Федеральное агентство водных ресурсов уже утвердило график пропусков до конца лета, который предполагает постепенное сокращение объемов воды.

Период Объем сброса воды (м³/с) До 31 июля 8500 ± 500 С 1 по 10 августа 6500-7000

Режим работы ГЭС после 10 августа определяют позже. Решение примут специалисты на заседании межведомственной комиссии.

Для региона снижение сбросов означает изменение уровня воды в дельте Волги, что напрямую влияет на состояние оросительных систем для сельского хозяйства и условия традиционного рыбного промысла.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов