Волжская ГЭС им. Ф. Г. Логинова начинает снижать объемы сброса воды в низовья Волги после периода специального пропуска.
Сейчас рыбаки Астраханской области фиксируют высокий уровень реки, что стало следствием паводка и последующего режима работы гидроузла. Однако Федеральное агентство водных ресурсов уже утвердило график пропусков до конца лета, который предполагает постепенное сокращение объемов воды.
|Период
|Объем сброса воды (м³/с)
|До 31 июля
|8500 ± 500
|С 1 по 10 августа
|6500-7000
Режим работы ГЭС после 10 августа определяют позже. Решение примут специалисты на заседании межведомственной комиссии.
Для региона снижение сбросов означает изменение уровня воды в дельте Волги, что напрямую влияет на состояние оросительных систем для сельского хозяйства и условия традиционного рыбного промысла.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.