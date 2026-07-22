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Дороги больше не выдержат: работы на Ладожском мосту заставили водителей сменить маршруты

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

На Ладожском мосту уложили первые слои асфальта. Работы завершены на левой стороне переправы, где использовали литой асфальтобетон и уплотняемую смесь. С 22 июля движение по мосту перестроят согласно новой схеме.

Асфальтированная дорога
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Асфальтированная дорога

Дорожники из АО "Экодор" (группа "АБЗ-1") подготовили два слоя покрытия проезжей части. На саму конструкцию нанесли более 942 тонн литого асфальтобетона, а на подъездах уложили два слоя смеси общим весом 316 тонн. Аналогичный объем материалов потребуется в октябре для отделки правой стороны моста.

Показатель Значение / Срок
Длина моста 655 метров
Срок ремонта (без ограничений движения) с 1 декабря 2026 по 14 сентября 2027 года
Материал покрытия Литой асфальтобетон (гидроизоляция)

Выбор литого асфальта обусловлен его стойкостью к деформации и полной водонепроницаемостью. В условиях высокой влажности и постоянных нагрузок такой материал служит дольше обычного покрытия, поэтому его используют для гидроизоляции крупных мостовых сооружений. На объекте работали 15 специалистов и 12 машин, включая кохеры для перевозки горячей смеси.

Логистическое значение

Ладожский мост — часть федеральной трассы Р-21 "Кола". Он соединяет Санкт-Петербург с Карелией, Мурманской и Вологодской областями, а также Ленинградской областью. Сооружение ввели в эксплуатацию в 1983 году, но сейчас поток машин в несколько раз превышает те показатели, на которые рассчитывали инженеры при проектировании.

Ремонт начался в январе этого года. С 28 января движение ограничили: из четырех полос оставили только две. Полное восстановление пропускной способности переправы планируют завершить к осени 2027 года.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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