В Курчатове на улице Энергетиков, 10, открыли пункт бесплатного проката вещей для новорожденных и детей до полутора лет. Центр работает при Комплексном центре социального обслуживания населения (КЦСОН) Курчатовского района.
В пункте можно взять на время предметы первой необходимости, которые требуются ребенку в первые месяцы жизни. Это позволит родителям сократить расходы на покупку вещей, из которых дети быстро вырастают.
Получить помощь могут следующие категории граждан:
Помимо проката вещей, молодым родителям предложили помощь социальной няни. Специалист помогает ухаживать за ребенком в первые годы его жизни, когда поддержка особенно востребована.
Узнать подробности и условия получения вещей можно по телефону: +7 (47131) 4‑45‑44.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.