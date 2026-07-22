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Семьи в Курчатове в шоке от щедрости: новый социальный проект спасет бюджет молодых родителей

Россия » Центр » Курск

В Курчатове на улице Энергетиков, 10, открыли пункт бесплатного проката вещей для новорожденных и детей до полутора лет. Центр работает при Комплексном центре социального обслуживания населения (КЦСОН) Курчатовского района.

Ребенок с отцом
Фото: freepik is licensed under public domain
Ребенок с отцом

В пункте можно взять на время предметы первой необходимости, которые требуются ребенку в первые месяцы жизни. Это позволит родителям сократить расходы на покупку вещей, из которых дети быстро вырастают.

Получить помощь могут следующие категории граждан:

  • молодые и многодетные семьи;
  • участники СВО и члены их семей;
  • одинокие матери;
  • родители детей-инвалидов;
  • студенты;
  • люди, которые временно покинули свой дом.

Помимо проката вещей, молодым родителям предложили помощь социальной няни. Специалист помогает ухаживать за ребенком в первые годы его жизни, когда поддержка особенно востребована.

Узнать подробности и условия получения вещей можно по телефону: +7 (47131) 4‑45‑44.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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