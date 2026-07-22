Леса стали зоной риска: результаты тестов из Мордовии подтвердили наличие опасных инфекций

С начала эпидемического сезона в Мордовии клещи укусили 705 человек. Среди пострадавших 311 детей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Специалисты исследовали 499 снятых с людей паразитов на наличие возбудителей энцефалита, боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза. Часть образцов оказалась заражена.
|Заболевание
|Количество зараженных клещей
|Боррелиоз (боррелии)
|62
|Гранулоцитарный анаплазмоз
|11
Обнаружение возбудителей болезней в клещах подтверждает риски для жителей региона при посещении лесных и парковых зон. Своевременное удаление паразита и лабораторная проверка позволяют начать лечение до развития тяжелых симптомов.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.