Леса стали зоной риска: результаты тестов из Мордовии подтвердили наличие опасных инфекций

С начала эпидемического сезона в Мордовии клещи укусили 705 человек. Среди пострадавших 311 детей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Осторожно, клещи в лесу

Специалисты исследовали 499 снятых с людей паразитов на наличие возбудителей энцефалита, боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза. Часть образцов оказалась заражена.

Заболевание Количество зараженных клещей Боррелиоз (боррелии) 62 Гранулоцитарный анаплазмоз 11

Обнаружение возбудителей болезней в клещах подтверждает риски для жителей региона при посещении лесных и парковых зон. Своевременное удаление паразита и лабораторная проверка позволяют начать лечение до развития тяжелых симптомов.

Экспертная проверка:

эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова