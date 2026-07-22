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Проект из архивов сороковых годов: работы в Петербурге выведут переправу через Неву на новый этап

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

На Большом Смоленском мосту начали устанавливать первые деформационные швы. О ходе работ сообщили в администрации Санкт-Петербурга. Строители готовят переправу к запуску, который запланировали на 2027 год.

Санкт-Петербург, Ростральные колонны, Нева
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Санкт-Петербург, Ростральные колонны, Нева

Большой Смоленский станет первым разводным мостом через Неву за последние четыре десятилетия. Идея создать здесь переправу появилась в Генплане города еще в 1947–1948 годах, затем проект исчез из документов и окончательно вернулся в них в 1987 году. Проектирование сооружения началось в 2014-м, а закладной камень на Октябрьской набережной установили 24 декабря 2023 года.

Конфликт с наследием

Строительство моста сопровождается спорами о сохранении исторической застройки. Градозащитники требуют оставить здания на проспекте Обуховской Обороны, которые планируют снести ради создания съездов к переправе. Весной 2023 года власти исключили восемь домов из охранных зон города.

Часть объектов уже уничтожена: снесли один из особняков начала XX века и корпуса бань Недлер. Под угрозой оказалось здание бывшей трудовой школы, где училась поэтесса Ольга Берггольц. Сейчас в Петербурге продолжаются суды по вопросу признания этого дома объектом культурного наследия.

Вопрос строительства нового моста обсуждали в ходе визита президента России Владимира Путина в город, а также представители ЮНЕСКО и ИКОМОС.

В этом материале:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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