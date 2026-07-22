Цифры просто зашкаливают: Брянск-Орловский вокзал обставил почти все станции страны по трафику

Железнодорожный вокзал Брянск-Орловский стал одним из самых активных пользователей интернета в России. По объему трафика через общественный Wi-Fi он занял четвертое место в стране, уступив лишь московским Павелецкому, Ярославскому и Казанскому вокзалам.

Фото: commons.wikimedia.org by Д.Гришкин (пресс-служба Мэра и Правительства Москвы), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Аэроэксперсс

За восемь месяцев текущего года пассажиры брянского вокзала скачали и передали около 27 тысяч гигабайт данных. Бесплатной сетью воспользовались 71,6 тысячи человек. Среди всех региональных станций Московской железной дороги этот показатель оказался самым высоким.

Показатель (январь — август) Значение Объем переданных данных ~ 27 000 ГБ Количество пользователей 71,6 тыс. человек Место в общероссийском рейтинге 4-е место

Система бесплатного доступа работает с сентября 2015 года. Сеть развернули РЖД совместно с компанией "ТрансТелеКом". Для подключения пользователи проходят сквозную авторизацию.

Для обычного пассажира, будь то студент или пенсионер, такая доступность сети упрощает решение бытовых задач в дороге: от покупки билетов и проверки расписания до связи с близкими без затрат мобильного трафика.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова