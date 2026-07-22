Железнодорожный вокзал Брянск-Орловский стал одним из самых активных пользователей интернета в России. По объему трафика через общественный Wi-Fi он занял четвертое место в стране, уступив лишь московским Павелецкому, Ярославскому и Казанскому вокзалам.
За восемь месяцев текущего года пассажиры брянского вокзала скачали и передали около 27 тысяч гигабайт данных. Бесплатной сетью воспользовались 71,6 тысячи человек. Среди всех региональных станций Московской железной дороги этот показатель оказался самым высоким.
|Показатель (январь — август)
|Значение
|Объем переданных данных
|~ 27 000 ГБ
|Количество пользователей
|71,6 тыс. человек
|Место в общероссийском рейтинге
|4-е место
Система бесплатного доступа работает с сентября 2015 года. Сеть развернули РЖД совместно с компанией "ТрансТелеКом". Для подключения пользователи проходят сквозную авторизацию.
Для обычного пассажира, будь то студент или пенсионер, такая доступность сети упрощает решение бытовых задач в дороге: от покупки билетов и проверки расписания до связи с близкими без затрат мобильного трафика.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.