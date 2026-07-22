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Цифры просто зашкаливают: Брянск-Орловский вокзал обставил почти все станции страны по трафику

Россия » Центр » Брянск

Железнодорожный вокзал Брянск-Орловский стал одним из самых активных пользователей интернета в России. По объему трафика через общественный Wi-Fi он занял четвертое место в стране, уступив лишь московским Павелецкому, Ярославскому и Казанскому вокзалам.

Аэроэксперсс
Фото: commons.wikimedia.org by Д.Гришкин (пресс-служба Мэра и Правительства Москвы), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Аэроэксперсс

За восемь месяцев текущего года пассажиры брянского вокзала скачали и передали около 27 тысяч гигабайт данных. Бесплатной сетью воспользовались 71,6 тысячи человек. Среди всех региональных станций Московской железной дороги этот показатель оказался самым высоким.

Показатель (январь — август) Значение
Объем переданных данных ~ 27 000 ГБ
Количество пользователей 71,6 тыс. человек
Место в общероссийском рейтинге 4-е место

Система бесплатного доступа работает с сентября 2015 года. Сеть развернули РЖД совместно с компанией "ТрансТелеКом". Для подключения пользователи проходят сквозную авторизацию.

Для обычного пассажира, будь то студент или пенсионер, такая доступность сети упрощает решение бытовых задач в дороге: от покупки билетов и проверки расписания до связи с близкими без затрат мобильного трафика.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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