В Ростовской области установят более тысячи новых комплексов фотовидеофиксации. Новое оборудование появится на магистралях, крупных перекрестках и возле значимых городских объектов, где зафиксирован высокий трафик. Об этом сообщили в правительстве региона.
Система объединит обычные камеры наблюдения и современные комплексы, которые одновременно делают снимки и записывают видео. Все новые устройства интегрируют в общую сеть городского и регионального видеонаблюдения.
Дополнительный контроль дорог поможет быстрее реагировать на аварии и происшествия. Власти рассчитывают, что расширение сети камер снизит число нарушений ПДД и повысит безопасность в общественных местах.
|Параметр
|Детали установки
|Количество комплексов
|Более 1000 единиц
|Приоритетные зоны
|Магистрали, перекрестки, крупные объекты
|Функционал
|Фото- и видеофиксация, интеграция в общую систему
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.