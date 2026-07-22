Больше не спрятаться: Ростовская область закупила 1000 комплексов фиксации автонарушений

В Ростовской области установят более тысячи новых комплексов фотовидеофиксации. Новое оборудование появится на магистралях, крупных перекрестках и возле значимых городских объектов, где зафиксирован высокий трафик. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Камера фиксации нарушений

Система объединит обычные камеры наблюдения и современные комплексы, которые одновременно делают снимки и записывают видео. Все новые устройства интегрируют в общую сеть городского и регионального видеонаблюдения.

Дополнительный контроль дорог поможет быстрее реагировать на аварии и происшествия. Власти рассчитывают, что расширение сети камер снизит число нарушений ПДД и повысит безопасность в общественных местах.