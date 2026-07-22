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Правительство Чувашии выделило 1,2 млрд рублей на поддержку 46 системообразующих предприятий

Россия » Поволжье » Чебоксары

Правительство Чувашии направило около 1,2 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий республики. Основной объем средств за первое полугодие 2026 года распределили между 46 организациями.

Шоршелы, Чувашия, музей космонавтики
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Шоршелы, Чувашия, музей космонавтики

Приоритет при выделении субсидий получили транспортный сектор, агропромышленный комплекс и предприятия ресурсоснабжения. По словам Главы Чувашии Олега Николаева, такая точечная поддержка позволяет направить ресурсы туда, где они дадут максимальный результат для экономики и жителей региона.

Показатель Значение
Общая сумма поддержки ~ 1,2 млрд рублей
Количество получивших помощь организаций 46
Период выплат I полугодие 2026 года

Параллельно в регионе работает штаб по поддержке устойчивости экономики в условиях санкций. На последнем заседании президиума проверили исполнение плана мероприятий: из 19 поручений десять уже выполнены, остальные девять находятся в работе.

"Важно не просто оказывать государственную поддержку, а точно понимать, где она принесет наибольший эффект", — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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