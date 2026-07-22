Правительство Чувашии выделило 1,2 млрд рублей на поддержку 46 системообразующих предприятий

Правительство Чувашии направило около 1,2 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий республики. Основной объем средств за первое полугодие 2026 года распределили между 46 организациями.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Шоршелы, Чувашия, музей космонавтики

Приоритет при выделении субсидий получили транспортный сектор, агропромышленный комплекс и предприятия ресурсоснабжения. По словам Главы Чувашии Олега Николаева, такая точечная поддержка позволяет направить ресурсы туда, где они дадут максимальный результат для экономики и жителей региона.

Показатель Значение Общая сумма поддержки ~ 1,2 млрд рублей Количество получивших помощь организаций 46 Период выплат I полугодие 2026 года

Параллельно в регионе работает штаб по поддержке устойчивости экономики в условиях санкций. На последнем заседании президиума проверили исполнение плана мероприятий: из 19 поручений десять уже выполнены, остальные девять находятся в работе.

"Важно не просто оказывать государственную поддержку, а точно понимать, где она принесет наибольший эффект", — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.