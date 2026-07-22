Миллионы на ветер в Томске: финансовый коллапс едва не оставил людей без горячей воды

Администрация Томского района договорилась с АО "Томскэнергосбыт" об отмене планового отключения котельной поселка Зональная Станция от электроснабжения. Горячая вода будет поступать в дома жителей по крайней мере до 3 августа — до начала планового ремонта. Об этом в среду сообщил глава района Павел Хрячков.
Угроза отключения возникла из-за долгов котельной: более 6 миллионов рублей за электричество и несколько миллионов за газ. Кредитором выступил концессионер ООО "Тепломакс", который эксплуатирует объект. Платежеспособность последнего подорвала система сбора платежей: Муниципальное унитарное предприятие "Технополигон", принимающее оплату от населения, не может рассчитаться за тепло и горячую воду.
Корень проблемы — в первом году работы новой котельной. В 2023 году на тепловую энергию не был утвержден тариф. Без тарифа МУП "Технополигон" не имел правового основания для начисления полной стоимости услуг у потребителей, а значит, не мог переводить деньги концессионеру. "Тепломакс" в свою очередь задерживает платежи гарантирующему поставщику — "Томскэнергосбыту".
Сейчас юрлица судятся за долгами. Глава района долги за газ прокомментировать отказался.
На строительство газовой котельной в 2022 году было направлено 315,06 млн рублей:
|Источник финансирования
|Сумма, млн руб.
|Федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ
|252,05
|Конессионер ООО "Тепломакс"
|25,2
|Бюджет Томской области
|37,81
Большая доля федеральных средств и привлечение концессии делают объект системно значимым. Ситуацию уже взяли на контроль в областной прокуратуре.
"Ситуация в Зональной Станции — классический пример рисков концессионных соглашений на новых активах. Строят котельную федеральными деньгами, передают её в управление частному партнеру, но забывают, что тариф — это не формальность, а единственный легальный канал возврата денег в систему. Если тариф не утвержден к отопительному сезону, концессионер работает в минус с первого дня. МУП-сборщик не может набрать платежи, население получает квитанции с нулевыми или заниженными суммами, а реальная себестоимость не покрывается. В итоге долг скакает по цепочке: потребитель — МУП — концессионер — гарантирующий поставщик. Отключение котельной — это попытка "Томскэнергосбыта" выбить платеж единственным доступным рычагом. Временная договоренность до 3 августа снимает остроту, но не решает системную проблему: нужен ретроактивный тариф за 2023 год и четкий график погашения задолженностей по цепочке. Иначе история повторится к следующей зиме."
Так подчеркнул эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Ближайшая контрольная точка — 3 августа. К этой дате должны завершиться плановые ремонтные работы. Ключевые вопросы остаются открытыми:
Для жителей Зональненского сельского поселения отсрочка — гарантия горячей воды в середине лета. Но устойчивость теплоснабжения зависит не от договоренностей глав, а от закрытия тарифного вакуума, который длится уже второй год.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.