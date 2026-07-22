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Миллионы на ветер в Томске: финансовый коллапс едва не оставил людей без горячей воды

Россия » Сибирь » Томск

Администрация Томского района договорилась с АО "Томскэнергосбыт" об отмене планового отключения котельной поселка Зональная Станция от электроснабжения. Горячая вода будет поступать в дома жителей по крайней мере до 3 августа — до начала планового ремонта. Об этом в среду сообщил глава района Павел Хрячков.

Рабочие обслуживают трубопровод и приборы в котельной
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Рабочие обслуживают трубопровод и приборы в котельной

Угроза отключения возникла из-за долгов котельной: более 6 миллионов рублей за электричество и несколько миллионов за газ. Кредитором выступил концессионер ООО "Тепломакс", который эксплуатирует объект. Платежеспособность последнего подорвала система сбора платежей: Муниципальное унитарное предприятие "Технополигон", принимающее оплату от населения, не может рассчитаться за тепло и горячую воду.

Почему не утвердили тариф

Корень проблемы — в первом году работы новой котельной. В 2023 году на тепловую энергию не был утвержден тариф. Без тарифа МУП "Технополигон" не имел правового основания для начисления полной стоимости услуг у потребителей, а значит, не мог переводить деньги концессионеру. "Тепломакс" в свою очередь задерживает платежи гарантирующему поставщику — "Томскэнергосбыту".

Сейчас юрлица судятся за долгами. Глава района долги за газ прокомментировать отказался.

315 миллионов и федеральный контроль

На строительство газовой котельной в 2022 году было направлено 315,06 млн рублей:

Источник финансирования Сумма, млн руб.
Федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ 252,05
Конессионер ООО "Тепломакс" 25,2
Бюджет Томской области 37,81

Большая доля федеральных средств и привлечение концессии делают объект системно значимым. Ситуацию уже взяли на контроль в областной прокуратуре.

Эксперт: "Проблема первого года — типичная ловушка концессий"

"Ситуация в Зональной Станции — классический пример рисков концессионных соглашений на новых активах. Строят котельную федеральными деньгами, передают её в управление частному партнеру, но забывают, что тариф — это не формальность, а единственный легальный канал возврата денег в систему. Если тариф не утвержден к отопительному сезону, концессионер работает в минус с первого дня. МУП-сборщик не может набрать платежи, население получает квитанции с нулевыми или заниженными суммами, а реальная себестоимость не покрывается. В итоге долг скакает по цепочке: потребитель — МУП — концессионер — гарантирующий поставщик. Отключение котельной — это попытка "Томскэнергосбыта" выбить платеж единственным доступным рычагом. Временная договоренность до 3 августа снимает остроту, но не решает системную проблему: нужен ретроактивный тариф за 2023 год и четкий график погашения задолженностей по цепочке. Иначе история повторится к следующей зиме."

Так подчеркнул эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Что дальше

Ближайшая контрольная точка — 3 августа. К этой дате должны завершиться плановые ремонтные работы. Ключевые вопросы остаются открытыми:

  • Утвердят ли тариф за 2023 год ретроспективно и как это повлияет на квитанции жителей;
  • Погасит ли "Тепломакс" долг перед "Томскэнергосбытом" и газопроводом;
  • Какие меры примет прокуратура по результатам проверки финансовых потоков концессии.

Для жителей Зональненского сельского поселения отсрочка — гарантия горячей воды в середине лета. Но устойчивость теплоснабжения зависит не от договоренностей глав, а от закрытия тарифного вакуума, который длится уже второй год.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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