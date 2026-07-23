Терпение автомобилистов на пределе: работы в Центральном округе сузили дорогу до критических цифр

На улице Серебренниковской в Центральном округе Новосибирска сузят проезжую часть для ремонта теплосети. Ограничение введут с 23 июля по 26 августа.
Работы пройдут в районе дома №20 (офис Сбербанка). Ширина дороги на этом участке уменьшится на 7 метров. Подрядчиком выступит ООО "НТСК".
Это второе ограничение на данной улице: у жилого дома №11 дорога уже сужена на 4 метра из-за аналогичного ремонта теплотрассы.
|Участок ремонта
|Степень сужения дороги
|Сроки (дом №20)
|ул. Серебренниковская, 20
|-7 метров
|23 июля — 26 августа
|ул. Серебренниковская, 11
|-4 метра
|Действует сейчас
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.