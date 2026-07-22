Три дачницы из Саратовской области поступили в неврологию райбольницы с инсультами

Врачи Балаковской городской клинической больницы предупреждают о всплеске инсультов среди пожилых людей. Пик госпитализаций совпал с разгаром дачного сезона в Саратовской области.
За два дня в неврологическое отделение привезли трех женщин с дачных участков. Состояние пациенток осложнялось хроническими заболеваниями и погодными условиями.
|Пациент
|Состояние и диагноз
|Результат / Статус
|Женщина, 75 лет
|Паралич на фоне гипертонии и диабета
|После тромболизиса восстановились речь и движение
|Женщина, 61 год
|Давление 220/100, отказ левых конечностей
|Находится под наблюдением врачей
|Женщина, 76 лет
|Давление 220/100, кровоизлияние в мозг (КТ)
|Состояние тяжелое, борьба за жизнь
Основной причиной катастроф врачи называют игнорирование терапии. Статистика показывает, что только 10% людей с гипертонией, диабетом и атеросклерозом принимают лекарства регулярно. Остальные пренебрегают лечением до наступления кризиса.
Дачный быт в жару становится катализатором болезни: работа в наклон под солнцем, обезвоживание и посещение бани после физических нагрузок провоцируют разрыв сосудов или закупорку артерий.
"Заметили хоть один признак у себя или у близких — сразу звоните 103! Правила безопасности на лето: хлопоты на грядках только утром и вечером, прием таблеток ежедневно без пропусков, бани в жару запрещены. Ни один кабачок не стоит вашей жизни", — сообщили в медучреждении.
Сочетание высокой температуры воздуха, физического напряжения (работа в наклон) и отсутствия контроля за артериальным давлением.
Перенести садовые работы на прохладное время суток, строго соблюдать график приема медикаментов и отказаться от бани во время сильной жары.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.