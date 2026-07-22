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Три дачницы из Саратовской области поступили в неврологию райбольницы с инсультами

Россия » Поволжье » Саратов

Врачи Балаковской городской клинической больницы предупреждают о всплеске инсультов среди пожилых людей. Пик госпитализаций совпал с разгаром дачного сезона в Саратовской области.

За два дня в неврологическое отделение привезли трех женщин с дачных участков. Состояние пациенток осложнялось хроническими заболеваниями и погодными условиями.

Пациент Состояние и диагноз Результат / Статус
Женщина, 75 лет Паралич на фоне гипертонии и диабета После тромболизиса восстановились речь и движение
Женщина, 61 год Давление 220/100, отказ левых конечностей Находится под наблюдением врачей
Женщина, 76 лет Давление 220/100, кровоизлияние в мозг (КТ) Состояние тяжелое, борьба за жизнь

Основной причиной катастроф врачи называют игнорирование терапии. Статистика показывает, что только 10% людей с гипертонией, диабетом и атеросклерозом принимают лекарства регулярно. Остальные пренебрегают лечением до наступления кризиса.

Дачный быт в жару становится катализатором болезни: работа в наклон под солнцем, обезвоживание и посещение бани после физических нагрузок провоцируют разрыв сосудов или закупорку артерий.

"Заметили хоть один признак у себя или у близких — сразу звоните 103! Правила безопасности на лето: хлопоты на грядках только утром и вечером, прием таблеток ежедневно без пропусков, бани в жару запрещены. Ни один кабачок не стоит вашей жизни", — сообщили в медучреждении.

Ответы на популярные вопросы

Что провоцирует инсульт на даче?

Сочетание высокой температуры воздуха, физического напряжения (работа в наклон) и отсутствия контроля за артериальным давлением.

Как снизить риски в летний период?

Перенести садовые работы на прохладное время суток, строго соблюдать график приема медикаментов и отказаться от бани во время сильной жары.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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