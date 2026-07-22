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Жителей Курской области обманом заставляют переплачивать за фиктивную поверку приборов учета воды

Россия » Центр » Курск

В Курской области зафиксировали всплеск мошенничества с поверкой счетчиков воды. Злоумышленники используют психологическое давление, рассылая листовки-пугалки и обзванивая жителей, чтобы выманить деньги за фиктивные услуги.

Система водоснабжения с фильтрами и трубами в подсобном помещении
Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены
Система водоснабжения с фильтрами и трубами в подсобном помещении

Схема работает просто: в почтовые ящики попадают бумаги, имитирующие официальные предписания. Затем следует телефонный звонок от человека, представляющегося инспектором или контролером. Мошенники требуют срочно вызвать мастера, запугивая жильцов крупными штрафами за просрочку поверки.

"За свои услуги просят 5-10 тысяч рублей, хотя обычная стоимость поверки составляет примерно от 600 до 1,5 тысячи рублей", — пояснили в Министерстве ЖКХ и ТЭК Курской области.

Как проверить необходимость поверки

Чтобы не стать жертвой обмана, жителям региона советуют самостоятельно проверять сроки эксплуатации приборов учета. Дата следующей поверки всегда указана в паспорте счетчика или в ежемесячной квитанции за ЖКУ.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон напомнил, что право на такие работы имеют только аккредитованные организации. Главным подтверждением выполненной работы теперь служит не бумажный акт, а запись в федеральной системе ФГИС "Аршин".

Признак честной услуги Признак мошенничества
Сведения внесены в систему "Аршин" Только бумажный акт без записи в базе
Цена от 600 до 1500 рублей Сумма от 5000 рублей и выше
Организация имеет гос. аккредитацию Срочный вызов по листовке или звонку

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если пришла листовка о штрафе?

Не паниковать и не звонить по указанным в ней номерам. Проверьте дату поверки в своем паспорте счетчика или квитанции.

Как убедиться, что мастер действительно проверил счетчик?

Убедитесь, что специалист внес данные во ФГИС "Аршин". Без этой записи поверка считается недействительной, даже если у вас на руках есть бумажная расписка.

"Ни в коем случае не соглашайтесь на поверку после звонка или по листовке из почтового ящика", — заключили в региональном министерстве ЖКХ и ТЭК.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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