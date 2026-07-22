Нижегородская область: количество выданных ипотечных кредитов выросло на 66,2%

Жители Нижегородской области стали чаще брать ипотеку. За первые пять месяцев 2026 года количество выданных кредитов выросло на 66,2% по сравнению с прошлым годом — до 7 670 договоров. Данные опубликовал Центральный банк РФ.

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Особый спрос зафиксировали в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Сумма кредитов на возведение частных домов увеличилась на 78,6% и достигла 4,3 млрд рублей.

Показатель Значение (5 мес. 2026 г.) Динамика к 2025 г. Количество ипотечных кредитов 7 670 шт. +66,2% Объем кредитования на ИЖС 4,3 млрд руб. +78,6%

"Оживление ипотечного рынка поддерживает спрос на жильё и помогает застройщикам сохранять темпы строительства. Благодаря этому у семей появляется больше возможностей решить квартирный вопрос", — сообщил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.

Популярные программы и доступность

Наибольшим спросом пользуется "Семейная ипотека". С её помощью покупают квартиры в многоэтажках или строят частные дома по договору подряда с использованием счетов эскроу. В сумму займа можно включить стоимость земельного участка. Также жители региона активно используют "ИТ-ипотеку" и "Сельскую ипотеку".

Рост доступности жилья связан с реализацией федерального проекта "Жилье" (в составе нацпроекта "Инфраструктура для жизни"). Программа, инициированная президентом Владимиром Путиным, предусматривает не только строительство домов, но и развитие транспорта и коммунальных сетей.

В 2026 году Нижегородская область заняла 62-е место в общероссийском рейтинге по развитию ипотечного кредитования. Ранее стало известно, что в Городце и Заволжье семейную ипотеку разрешили использовать для покупки жилья на вторичном рынке.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов