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Карачаево-Черкесия начала сезон уборки яблок и представила планы по расширению садов до 2030 года

Россия » Юг » Черкесск

В Карачаево-Черкесии стартовал сезон уборки яблок. Первыми плодами раннелетнего сорта "Женева" поделилось хозяйство "Сады Карачаево-Черкесии". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Глава республики Рашид Темрезов.

Яблоки на дереве
Фото: Pravda.ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблоки на дереве

Масштабы отрасли и планы расширения

В республике выращивают шесть популярных сортов яблок на площади более 1500 гектаров. Большинство насаждений — интенсивного типа, что позволяет получать высокий урожай с дерева. К 2030 году планируется увеличить площади плодовых садов еще на 2000 гектаров за счет разных форм садоводства.

Показатель Значение
Площадь плодовых насаждений более 1500 гектаров
Количество сортов 6
Тип большинства садов интенсивный
План прироста к 2030 году +2000 гектаров
Вместимость действующих плодохранилищ 15 тысяч тонн
Вместимость проектируемого логистического хаба 60 тысяч тонн

Кооперация и инфраструктура сбыта

Важным вектором развития стало поддержание сельскохозяйственных кооперативов. Государственную помощь уже получили 21 сельхозпотребкооператив, объединившие 552 личных подворья сельской местности. Как подчеркнул Глава региона, это направление показывает реальный результат и будет продолжать поддерживаться.

Ключевым прорывом для отрасли станет строительство крупного логистического хаба. Действующие плодохранилища вмещают 15 тысяч тонн единовременно. Новый объект позволит хранить до 60 тысяч тонн фруктов, что решит проблему сбыта и сохранности урожая.

"Интенсивное садоводство требует не только земель и посадки, но и мощной послеуборочной инфраструктуры. Увеличение вместимости хранения в четыре раза — с 15 до 60 тысяч тонн — меняет экономику отрасли: фермеры получают возможность не сбрасывать урожай в сезон по низким ценам, а выходить на рынок равномерно круглый год. Это прямой путь к росту рентабельности и привлечению инвестиций в новые насаждения", — пояснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Экспертная проверка:
аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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