Пустые классы стали главной угрозой Адыгее: экстренные вливания в бюджет изменят жизнь тысяч педагогов

Правительство Адыгеи выделит около 300 млн рублей на увеличение заработных плат педагогам до конца текущего года. Об этом Мурат Кумпилов сообщил во время отчета о работе Кабмина за 2025 год.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Учительница в классе, расстроенная из-за учеников

Решение связано с указом президента России о повышении престижа учительской профессии. Глава республики отметил, что поддержка кадров является приоритетным поручением, так как существующий дефицит специалистов в образовании сохраняется даже при постоянном притоке молодых людей.

"Ежегодно в школы и детсады Адыгеи приходят около 200 молодых педагогов. Но кадровый дефицит сохраняется. Решаем вопрос через разные механизмы поддержки. Принято решение об изменении оплаты труда педагогических работников. И уже с 1 сентября должностной оклад учителя за норму 18 часов будет равен минимальному размеру оплаты труда (27 093 рублей)", — сказал Мурат Кумпилов.

Помимо республиканских выплат, муниципалитетам поручили разработать собственные программы по привлечению и удержанию учителей. По замыслу руководства региона, в каждом районе должна функционировать индивидуальная система поддержки педагогов, учитывающая местную специфику.

Показатель Значение Общий объем выделенных средств ~ 300 млн рублей Новый оклад учителя (за 18 часов) 27 093 рубля Средний ежегодный приток молодых педагогов около 200 человек

Повышение базового оклада и внедрение муниципальных льгот должны помочь стабилизировать кадровый состав школ. Это позволит снизить нагрузку на работающих учителей и создать более привлекательные условия для выпускников педагогических вузов.