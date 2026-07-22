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Поля больше не сдерживают напор: нашествие карбыша создало серьезную угрозу для жителей Омска

Россия » Сибирь » Омск

В Омской области зафиксирован резкий рост численности карбыша. Основные причины — обильные осадки прошлого сезона и расширение площадей непаханых земель. Об этом в интервью «Вестям Омск» рассказал доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Гайвас.

Карбыш в огороде
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Карбыш в огороде

Влажная погода обеспечила густую растительность и большой урожай семян — мощную кормовую базу для грызунов. Параллельно увеличились территории, пригодные для устройства нор: заброшенные поля и непашны дают карбышу укрытие и возможности размножения без вмешательства человека.

На фоне этого меняется ареал обитания. Карбыш всё чаще выходит из полей к населенным пунктам, дачным кооперативям и приусадебным участкам. Это повышает риски порчи сельхозкультур, овощных посадок и повреждения инженерных коммуникаций.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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