Поля больше не сдерживают напор: нашествие карбыша создало серьезную угрозу для жителей Омска

В Омской области зафиксирован резкий рост численности карбыша. Основные причины — обильные осадки прошлого сезона и расширение площадей непаханых земель. Об этом в интервью «Вестям Омск» рассказал доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Гайвас.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Карбыш в огороде

Влажная погода обеспечила густую растительность и большой урожай семян — мощную кормовую базу для грызунов. Параллельно увеличились территории, пригодные для устройства нор: заброшенные поля и непашны дают карбышу укрытие и возможности размножения без вмешательства человека.

На фоне этого меняется ареал обитания. Карбыш всё чаще выходит из полей к населенным пунктам, дачным кооперативям и приусадебным участкам. Это повышает риски порчи сельхозкультур, овощных посадок и повреждения инженерных коммуникаций.