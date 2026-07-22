Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поля больше не сдерживают напор: нашествие карбыша создало серьезную угрозу для жителей Омска
Не повторяйте эти ошибки во Вьетнаме: что может стоить туристам денег, нервов и всего отпуска
Не только Vesta и Granta: LADA нацелилась занять еще большую часть рынка рабочих автомобилей
Грязь больше не простят: штрафы нарушителей профинансировали масштабную зачистку Кировской области
Дорога просто ушла под воду: разлив Пышмы в Тюменском округе парализовал движение транспорта
Никаких больше временных корпусов: ремонт в школе №8 Ярославля определил дату заезда детей
Цены на бензин резко упали в Курске: ситуация на частных АЗС приобрела странный оборот
Рискнуть всем ради льда: решение по месту посадки на Луну поставило миссию под удар
Хохольский районный суд Воронежской области заблокировал сайт по продаже оружия и патронов

Слишком рискованно для города: запрет на проезд грузовиков в Калининграде изменил логистику

Россия » Северо-Запад » Калининград

Грузовики в Калининграде больше не смогут проезжать по первой эстакаде. Теперь весь тяжелый транспорт направят на вторую эстакаду и Берлинский мост. Ограничение связано с задержкой строительства автодублера двухъярусного моста.

Дорожный знак - Запрет движения грузовиков
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дорожный знак - Запрет движения грузовиков

Для контроля запрета городские службы переносят на первую эстакаду камеры видеонаблюдения. Система позволит автоматически фиксировать нарушения и штрафовать водителей большегрузов.

"Первый эстакадный мост находится в ограниченно работоспособном состоянии. Нам всем сейчас нужно его беречь", — пояснила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

По словам главы города, технические средства контроля необходимы, так как одни лишь дорожные знаки не обеспечивают соблюдение правил проезда. Ожидается, что часть трафика переместится на Ленинский проспект.

"Она [камера] уже размещена, мы сейчас ее вводим в систему", — добавил председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

Елена Дятлова отметила, что вариантов перераспределения потоков у города мало из-за малого количества мостов. Власти призывают водителей соблюдать новые правила до того, как начнут приходить первые штрафы.

Ранее, 17 июля, на двухъярусном мосту ввели одностороннее движение. При необходимости власти могут изменить направление движения на этом объекте.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Рубль пошатнулся на ожиданиях рынка: какой сигнал скрывается за ростом доллара
Деньги
Рубль пошатнулся на ожиданиях рынка: какой сигнал скрывается за ростом доллара
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Военные новости
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Шоу-бизнес
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Популярное
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут

Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.

Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Последние материалы
Тишина в администрации Шебекино: внезапный уход главы округа предопределил смену курса власти
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Санкции добили кубинские отели: крупные турсети оставляют остров местному менеджменту
Сладкий наркотик: что на самом деле происходит с организмом в первые дни отказа от сахара
Стол прослужит в разы дольше: простые решения, которые заменили скатерти в стильных интерьерах
Деньги пришли неожиданно: региональные власти Саратова изменили правила поддержки детей
Совсем забыли про людей в Курске: просчет застройщика оставил целый район в полной темноте
Ситуация с вирусом вышла из-под контроля: вынудила власти ограничить массовые события до сентября
Город задыхался в барьерах: масштабная перестройка Якутска изменит жизнь тысяч людей
Уютный вечер на кухне: эти нежные тефтели в ароматном соусе, согреют лучше любого пледа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.