Слишком рискованно для города: запрет на проезд грузовиков в Калининграде изменил логистику

Грузовики в Калининграде больше не смогут проезжать по первой эстакаде. Теперь весь тяжелый транспорт направят на вторую эстакаду и Берлинский мост. Ограничение связано с задержкой строительства автодублера двухъярусного моста.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорожный знак - Запрет движения грузовиков

Для контроля запрета городские службы переносят на первую эстакаду камеры видеонаблюдения. Система позволит автоматически фиксировать нарушения и штрафовать водителей большегрузов.

"Первый эстакадный мост находится в ограниченно работоспособном состоянии. Нам всем сейчас нужно его беречь", — пояснила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

По словам главы города, технические средства контроля необходимы, так как одни лишь дорожные знаки не обеспечивают соблюдение правил проезда. Ожидается, что часть трафика переместится на Ленинский проспект.

"Она [камера] уже размещена, мы сейчас ее вводим в систему", — добавил председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

Елена Дятлова отметила, что вариантов перераспределения потоков у города мало из-за малого количества мостов. Власти призывают водителей соблюдать новые правила до того, как начнут приходить первые штрафы.

Ранее, 17 июля, на двухъярусном мосту ввели одностороннее движение. При необходимости власти могут изменить направление движения на этом объекте.