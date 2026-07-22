В Курской области внедрили систему "чет-нечет" для заправки автомобилей. Теперь водители могут посещать АЗС строго по графику: в нечетные дни — владельцы машин, чей госномер начинается с нечетной цифры (1, 3, 5 и т. д.), в четные — те, у кого номер начинается с четной цифры или нуля.
Ограничения не касаются автомобилей экстренных и оперативных служб.
За первую неделю работы системы очереди на заправках сократились. Водители отмечают, что теперь можно планировать поездку заранее и заправляться без ожидания в пробках. Однако некоторые автомобилисты путают правила: пытаются заехать на станцию, ориентируясь на последнюю цифру номера, а не на первую.
Параллельно с этим изменилась ситуация на частных АЗС города. Там график "чет-нечет" не действует, но поток машин заметно снизился. Это совпало со снижением цен: стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 упала на 6 рублей.
|День
|Кто заправляется (по первой цифре номера)
|Нечетный
|1, 3, 5, 7, 9
|Четный
|0, 2, 4, 6, 8
Введение графика стало временной мерой для борьбы с ажиотажем. По данным региональных властей, объемы поставок топлива увеличились после переговоров с нефтяными компаниями.
"Поставки топлива увеличились. Станции "Лукойл" заработали в регулярном режиме. Перерывов практически нет. Станции "Газпром" надеемся, что в регулярный режим войдут на днях", — сообщил заместитель главы региона Сергей Фофанов.
Для жителей области это означает постепенный возврат к привычному режиму работы АЗС по мере стабилизации поставок топлива.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.