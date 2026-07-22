Цены на бензин резко упали в Курске: ситуация на частных АЗС приобрела странный оборот

В Курской области внедрили систему "чет-нечет" для заправки автомобилей. Теперь водители могут посещать АЗС строго по графику: в нечетные дни — владельцы машин, чей госномер начинается с нечетной цифры (1, 3, 5 и т. д.), в четные — те, у кого номер начинается с четной цифры или нуля.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заправка автомобиля

Ограничения не касаются автомобилей экстренных и оперативных служб.

За первую неделю работы системы очереди на заправках сократились. Водители отмечают, что теперь можно планировать поездку заранее и заправляться без ожидания в пробках. Однако некоторые автомобилисты путают правила: пытаются заехать на станцию, ориентируясь на последнюю цифру номера, а не на первую.

Параллельно с этим изменилась ситуация на частных АЗС города. Там график "чет-нечет" не действует, но поток машин заметно снизился. Это совпало со снижением цен: стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 упала на 6 рублей.

День Кто заправляется (по первой цифре номера) Нечетный 1, 3, 5, 7, 9 Четный 0, 2, 4, 6, 8

Ситуация с поставками топлива

Введение графика стало временной мерой для борьбы с ажиотажем. По данным региональных властей, объемы поставок топлива увеличились после переговоров с нефтяными компаниями.

"Поставки топлива увеличились. Станции "Лукойл" заработали в регулярном режиме. Перерывов практически нет. Станции "Газпром" надеемся, что в регулярный режим войдут на днях", — сообщил заместитель главы региона Сергей Фофанов.

Для жителей области это означает постепенный возврат к привычному режиму работы АЗС по мере стабилизации поставок топлива.