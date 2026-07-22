Грязь больше не простят: штрафы нарушителей профинансировали масштабную зачистку Кировской области

В Кировской области более 15 миллионов рублей экологических сборов направлено на уборку свалок и ликвидацию загрязнений за текущий год. Об этом министр охраны окружающей среды региона Тимур Абашев доложил депутатам Заксобрания. Средства формируются за счет штрафов, наложенных за нарушения экологического законодательства. По итогам года выявлено более 200 таких нарушений. Часть начисленных штрафов по программе "Экологические сборы" возвращается в природу: устраняют аварийные разливы, очищают территории от бытовых отходов и навоза, ликвидируют несанкционированные свалки в районах области.

Фото: Pravda.Ru by Светлана Пятахина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свалка с. Алгасово Моршанский район

"Работа по оздоровлению природы продолжается и в текущем году. Планы включают в себя уборку свалок, восстановление экосистем и предупреждение новых загрязнений", — сказал Тимур Абашев.

По словам министра, важным направлением остается повышение экологической культуры населения и вовлечение жителей в экологические инициативы.