Дорога просто ушла под воду: разлив Пышмы в Тюменском округе парализовал движение транспорта

Транзитный транспорт перестал передвигаться по дороге от села Успенка до деревни Чаплык в Тюменском округе. Путь закрыли из-за разлива реки Пышма: вода вышла на полотно магистрали.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Паводок в жилом районе

Подрядчики уже установили знаки "Движение запрещено" с обеих сторон участка, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Разлив реки стал частью более масштабной проблемы в регионе. Ранее в Тюменском округе объявили режим повышенной готовности из-за локальных подтоплений территорий.

Экспертная проверка:

эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова