Транзитный транспорт перестал передвигаться по дороге от села Успенка до деревни Чаплык в Тюменском округе. Путь закрыли из-за разлива реки Пышма: вода вышла на полотно магистрали.
Подрядчики уже установили знаки "Движение запрещено" с обеих сторон участка, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Разлив реки стал частью более масштабной проблемы в регионе. Ранее в Тюменском округе объявили режим повышенной готовности из-за локальных подтоплений территорий.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.